農曆新年好去處2025︱大埔林村香港許願節初一開幕，拋寶牒、新春花車及表演、初一至初七限定許願夜市

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大埔林村香港許願節拋寶牒是港人熱門新春活動之一，今年香港許願節於初一至初十五舉行，大家可誠心許願望新一年心想成事，萬事如意！初一至初七更有期間限定的林村許願夜市，一嘗於夜光許願樹打卡，新春匯演花車則於大年初二（1月30日）至2月13日公開展出，年初二及年初三（1月30及31日），更有多隊中國內地及國際表演隊伍移師到林村獻技，氣氛熱鬧！

（圖片來源︰香港許願節）

根據香港許願節網頁介紹，林村許願樹是兩棵大榕樹。兩樹被林村村民視為神靈，並在其根部燃點香蠟燭冥鏹祈褔許願，稱為「香仔樹」。後來，人們還製作寶牒，把姓名、出生年月日及願望寫在寶牒上，再附上百解符、貴人指引及祿馬衣等，並將其繫上重物，然後在誠心參拜後向樹許願後便將其拋上樹幹，不跌下來者代表願望可成真，拋寶牒許願是道教流傳的一種習俗。大埔放馬莆村的村民在農曆新年到天后廟供奉後，向廟外的大樹拋寶牒許願，並沒有特定哪一棵樹是許願樹，久而久之村口的大榕樹就成為了「許願樹」。

（圖片來源︰HKTB 網頁）

（圖片來源︰HKTB 網頁）

新春期間，大家除了在許願樹前拋寶牒許願，或點蓮花燈祈福，更可迎距離欣賞「國泰新春國際匯演之夜」多輛別具心裁的特色主題花車，花車將會在大年初二（1月30日）至2月13日，再次現身大埔林村許願廣場公開展出。而年初二及年初三（1月30及31日），更有多隊中國內地及國際表演隊伍移師到林村獻技，市民及遊客萬勿錯過到場欣賞及「打卡」留念。

（圖片來源︰HKTB 網頁）

林村許願夜市回歸

今年林村許願夜市於初一至初七回歸，大家可於夜光許願樹打卡，誠心許願拋首創發光「心想事成許願寶牒」，還可購買乾貨和漁農產品、各地同鄉特產攤檔，同場亦有音樂表演、繽紛嘉年華遊戲攤位、大埔特色美食等。

林村許願夜市

地點：大埔林村許願廣場

日期：2025年1月29日至2 月4日

時間：下午7時至10時

去年夜光許願樹同發光寶牒好浪漫啊！（圖片來源︰民政事務總署fb）

（圖片來源︰民政事務總署fb）

去年林村許願夜市盛況（圖片來源︰民政事務總署fb）

（圖片來源︰民政事務總署fb）

（圖片來源︰民政事務總署fb）

去年林村許願夜市盛況（圖片來源︰民政事務總署fb）

（圖片來源︰民政事務總署fb）

另外，林村許願樹附近有2025年大埔林村放馬莆新春市場，由2025年1月29日（農曆年初一）至2025年2月12日止（農曆年十五）舉行，為期15日，並於2025年2月12日下午6時結束。大家不妨順路去睇睇。

大埔林村放馬莆新春市場

開放日期：2025年1月29日（年初一）至2月12日（元宵）

時間︰上午八時至下午六時

地點︰大埔林村放馬莆

香港許願節2025

日期︰2025年1月29日至2月12日；花車展覽：2025年1月30日至2月13日

時間︰香港許願節2025 :1月29日至2月4日上午8:30至晚上10:00、2月5日至12日上午8:30至晚上7:00；花車展覽:1月30日至2月4日上午8:30至晚上10:00、2月5日至12日上午8:30至晚上7:00、2月13日上午9:30至下午5:30

地點︰大埔林村許願廣場

www.lamtsuen.com







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