沙田市中心與美孚總站設九巴x順豐自助客務站！24小時快遞寄件取件及充電服務，詳解失物領取方法

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好多人都習慣返工前或放工後寄取快遞郵件，最近九巴與順豐香港於沙田市中心巴士總站及美孚巴士總站開設「九巴x順豐‧客務站」。客務站全天候24小時運作，提供自助取件服務外，九巴更首次在巴士總站引入自助寄件服務，設置自助櫃提供自助領取巴士失物服務。

沙田市中心巴士總站「九巴x順豐‧客務站」。

即日起，位於沙田市中心和美孚巴士總站的客務站變成為「九巴x順豐‧客務站」，全天候24小時開放。客務站設有順豐自助櫃，除了提供取件服務，順豐香港SFHK APP會員更可以利用自助櫃寄件，隨時輕鬆解決寄件收件需求。

美孚巴士總站「九巴x順豐‧客務站」

乘客可在站內查閱九巴及龍運路線的預計到站時間、為智能流動裝置充電，站內亦有即時對話客服小助手bot1933，提供查詢九巴及龍運路線、反映意見、報失等不同顧客服務。

自助領取失物3大步驟

有無試過巴士上遺漏的物件？原來九巴有自助領取失物的服務你又知唔知？九巴於2023年與順豐合作，在35個巴士總站設置自助櫃，除了領取速遞物件，更提供自助領取巴士失物服務，至今已有逾一千四百名乘客透過這項便捷的方式認領於巴士上遺漏的物件。沙田及美孚「九巴x順豐‧客務站」增設的順豐自助櫃同樣提供自助領取失物的功能，方便乘客。萬一發現於巴士上遺留物品，記住以下3個步驟你有機會取回失物。

第一步︰與九巴職員聯絡

每部巴士在返抵總站後，清潔員工均會定時打掃巴士車廂，而車長亦會在時間許可下檢視車廂；當發現有乘客遺留物品時，便會即時轉交站長代為登記和保管。如當天沒有物主領回，會運送失物組處理。

你如果在巴士車廂遺下物品，可透過網頁或 App1933 的「bot1933 互動對話」功能，選擇「巴士上遺留物品」，提供巴士路線、有關物品和聯絡資料，如有拾獲，九巴會盡快安排進行失物認領。

第二步：申請領回失物

九巴失物組職員確認報失的物件已尋回後，會聯絡失主，失主若選擇在順豐自助櫃領回物件，九巴失物組會向乘客發送專屬的短訊連結，失主只需按連結輸入個人資料、手提電話號碼、選定的取件站及報失個案查詢編號，閱讀及同意有關條款細則後提交申請。發出申請後，順豐自助櫃位置將不可再作更改，而乘客需要向順豐香港就相關服務支付費用。

第三步：領回失物

一般而言失物將於核實失主身份後的 2 至 4 個工作日，被安排送遞至指定巴士總站的順豐自助櫃存放，失主只需按順豐香港 SFHK APP 或手機短訊通知，按時付款及領取失物便可。

九巴x順豐‧客務站

地點︰沙田市中心巴士總站、美孚巴士總站

查詢︰2745-4466

www.kmb.hk







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