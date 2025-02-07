上海LEGOLAND今年夏天開幕！30米「LEGO巨人」曝光！巨型過山車穿過掌心！LEGO酒店設250間主題房

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上海樂高樂園度假區剛剛宣布，將會於今年夏天開幕。度假區佔地面積31.8萬平方米，約為香港迪士尼度假區的4分1，不過已經是全球第2大的LEGOLAND！最近於網上看到上海LEGOLAND的實景片段，看到區內最大型的建築物如酒店、商店、瞭望塔及過山車已經「成型」，最矚當然是中央那個超巨型的「LEGO人仔」（可能要改口叫「LEGO巨人」!），估計約30米高，應該將會是全球最大的「LEGO人仔」！



中國第一個LEGOLAND「上海樂高樂園度假區」將於今年夏天開業。

最球最高「LEGO人仔」

從網上的上海LEGOLAND短片可以見到頭戴紅色cap帽的「LEGO人仔」，心口有「上海」兩個中文字，按旁邊工人們的比例去推算，估計約有30米高！目前最高的「LEGO人仔」在英國，約10米高，估計上海LEGOLAND這個將會成為最球最高的「LEGO人仔」！記者認為最有趣的地方，是過山車將會穿過「LEGO人仔」雙手！看過山車路軌的設計，應該是「反轉式」的過山車，即是車卡不是在路軌「上」滑行，而是從路軌下「吊」著車卡！



上海LEGOLAND區內最矚目的，當然是超巨型的「LEGO人仔」，按旁邊工人們的比例去推算，估計「LEGO人仔」約有30米高！



「LEGO人仔」背後是「The BIG Shop大商店」，外牆及屋頂都是彩色的LEGO積木，非常可愛。

上海LEGOLAND酒店：250間主題客房+游泳池

「上海樂高樂園酒店」距離上海LEGOLAND只有幾步之隔，非常方便。官網指酒店內有250間特色房間、互動設施、主題遊樂區、游泳池，以及每天豐富多樣的兒童娛樂活動，但未有介紹將會有甚麼主題的房間，希望除了「老是常出現的」海盜、王國、冒險之外，會有更多新的主題！



從影片中的遠鏡，可以見到LEGOLAND酒店的外牆同樣用上LEGO積目設計，但用色比較多，有粉色LEGO，比日本及馬來西亞LEGOLAND酒店繽紛！

上海LEGOLAND 8大主題園區： 「悟空小俠」拯救花果山

上海LEGOLAND將會有8大主題園區，包括積木街道、瘋狂積木城、樂高樂園創想世界、樂高城市、樂高好朋友、樂高幻影忍者、樂高城堡、樂高悟空小俠。當中大家最關注的，應該是全球首個「悟空小俠」主題區。樂高悟空小俠（LEGO Monkie Kid）取材自中國經典傳說故事《西遊記》，園內將會有現場表演及3D投射，遊客可以跟悟空小俠及他的朋友們齊齊從牛魔王手中拯救花果山！



「悟空小俠」主題區將會有現場表演。



旋轉積木派對



得寶快車（DUPLO Express）



海岸警衛學院（Coast Guard Academy）



初級駕駛學校（Junior Driving School）



餐廳「飢餓大嘴龍廚（Hungry Chef Dragon）」



餐廳「奇趣積木城! 小吃（Bricktopia! Bites）」



積木街道咖啡館（Brick Street Cafe）



雪糕店

很久很久以前，「LEGO」只是給小孩子玩的彩色積木，但近十幾年，LEGO的變化愈來愈多、愈來愈精細，令不少成年人著迷。我敢說，如果計算LEGO忠粉，大朋友絕對比小朋友多！最初大家都以為LEGOLAND主題樂園是作為忠粉必去的朝聖地，但去完馬來西亞或日本的LEGOLAND之後，大朋友不得不承認，那裡只屬於小朋友！記者其實都是LEGO迷，日本名古屋的LEGOLAND開幕時去過一次，發現9成以上的設施都是給小朋友玩的，幸好還有潛艇及旋轉木馬，否則就只可以周圍打卡。寄望上海LEGOLAND會有多一點點適合成年人的玩意，吸引力會大大提升！

上海樂高樂園度假區

網址：www.legolandshanghai.cn













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