嘉禾戲院2月15日起全線減價！成人低至$40、IMAX電影$65！推5套經典港產愛情片賀情人節

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電影巿道不景氣，去年有9間戲院分別宣布暫時停業或結業，當中嘉禾院線亦受影響。為救亡，嘉禾院線新推出戲票減價優惠，希望吸引更多觀眾入場。由2月15日起，旗下7間戲院將推出優惠，2D電影成人票價低至$40，而IMAX電影票價最低減至$65。與此同時，趁著本周五（14日）是情人節，更重映5套經典愛情作品：《夏日的麼麼茶》、《薰衣草》、《十二夜》、《星願》及《小親親》，讓觀眾入院重溫浪漫電影。

去年12月，嘉禾院線位於鑽石山荷里活廣場的MCL CINEMAS Plus+及位於南昌的嘉禾V Walk先後宣佈暫停營業，現時旗下只剩下7間戲院，包括有：海運戲院、嘉禾黃埔、屯門市廣場StagE、奧海城the sky、嘉禾銀河廣場、嘉禾MegaBox、嘉禾大埔。

近日，嘉禾院線公布由2月15日起，旗下7間院線將會推出戲票減價優惠，普通2D電影成人低至$40、小童及學生低至$30，長者則低至$20！至於IMAX電影票價方面，成人、小童及學生低至$65，長者低至$50元。

同時，嘉禾院線推出「星期三集戲！」優惠，吸引觀眾重拾去戲院睇戲的意欲。由3月6日起，每逢星期三，嘉禾院線全線戲院，全日2D電影票價劃一$40、IMAX電影票價劃一$80。

另外，為慶祝元宵佳節及情人節，嘉禾院線推出「嘉禾經典 浪漫25年」，重映5套經典港產愛情電影包括：由任賢齊和鄭秀文主演的《夏日的麼麼茶》、陳慧琳和金城武主演的《薰衣草》、陳奕迅和張栢芝主演的《十二夜》、張栢芝和任賢齊主演的《星願》，以及郭富城、陳慧琳主演的《小親親》。

以上5套經典電影作品，將會在2月12日至16日在the sky（奧海城）及嘉禾MegaBox兩間嘉禾戲院內重映，每套電影票價只需$40。觀眾入場還可獲贈復刻回憶特別紀念明信片一張，數量有限，送完即止。以上各種優惠，可以參巧嘉禾院線官方網頁了解詳情。

嘉禾院線

網址：https://www.goldenharvest.com/default/index







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