戲院自救｜Cinema City戲飛全線減價 低至$38！一星期7日、早午晚適用！

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雖然，去年香港有兩套港產片票房過億，破歷年紀錄，但入場睇戲的人數仍然偏低，繼上星期嘉禾戲院宣布全線減價之後，再有戲院推出震撼價優惠！Cinema City宣布由即日起至2025年4月2日，星期一至日，正價戲票全天候低至$38起，就連新上映的《美國隊長4：勇敢新世界》都是$38！

Cinema City共有兩間戲院，分別位於柴灣永利中心及荃灣愉景新城，一直以來，兩間戲院都出晒名平，深受區內人歡迎！不過低處未見低，最近推出新優惠，正價戲票只需$38，不過就要花$120成為CCVIP會員才可以享用這個票價優惠！其實，就算非會員，每張戲票都只是$48，一星期7日任何場次都適用！記者上網睇過，新上映的《美國隊長4：勇敢新世界》都是$48（CCVIP會員$38），比其他戲院正價飛平一半有多！但留意，較長片長之電影，就會貴一點，要$58一張。

Cinema City

網址：www.cinemacity.com.hk







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