大埔25,000朵鬱金香花海！$20門票65歲以上免費入場及寵物友善，2.24前打卡最後機會

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又多個春日賞花好去處！大埔Lake House舉行新春活動Tulip Symphony 2025活動，場地種植超過 25,000 朵鬱金香成色彩繽紛花海。網上見不少寵物主人帶同毛孩前往打卡，園方指活動花期至2月24日，大家要把握今個周末最後機會！

（圖片來源︰corocoroyan IG）

（圖片來源︰shibainu_pakku IG）

（圖片來源︰shibainu_pakku IG）

（圖片來源︰poodle_luvluv IG）

大埔Lake House場地種植超過 25,000 朵不同顏色的鬱金香，加上小風車屋，有如置身迷你版荷蘭花海的感覺，同場更有櫻花樹佈置及巨型粉紅熊的打卡位，吸引不少攝影發友及寵物主人，為主子打卡，好可愛！園方指今回活動花期提早至2月24日結束，大家要把握今個星期最後機會。不過，大家唔使失望，園方表示3月會再種植鬱金香花園，並於3月中旬再次開放part 2，記得留意啦！

3大條件免費入場

Lake House-Tulip Symphony 2025門票每位$20，但3歲以下/或65歲以上人士免費進場，現凡於Billow或金鷺湖餐廳消費每滿$100，可獲Lake House-Tulip Symphony 2025入場門票一張，滿$200獲兩張，如此類推（單一發票計算）。

Billow融合菜餐廳

大家可以考慮於大埔Lake House內Billow 融合菜餐廳用膳，餐廳提供brunch、下午菜及單點菜式，對住湖景飲杯咖啡都幾悠閒寫意，餐廳更是寵物友善餐廳，主人可與愛寵於戶外區用餐。

喜歡一盅兩件歎點心的朋友，可以揀金鷺湖餐廳，餐廳提供多款精緻巧手點心及鑊氣炒粉麵飯等。

金鷺湖餐廳環境

巨型粉紅熊打卡位

Lake House-Tulip Symphony 2025

日期：2月10日至24日

時間：12:00nn-6:00pm（最後入場時間:5:30pm）

地點：大埔滘紅林路2號

門票：$20／張 註：3歲以下／65歲以上人士免費進場，活動為寵物友善活動。門票即日發售，不設預約，寵物及三歲以下的小朋友不能登船。

查詢：9103 9467（whatsapp）

交通：建議訪客乘坐Lake House的免費穿梭巴士服務（巴士來回穿梭大埔墟港鐵站及Lake House）

https://www.lake-house.co/







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