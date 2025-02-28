西九M+3月9日免費開放！毋須提前預約睇八大標準門票展覽，入場安排詳情

加入最愛專欄 收藏文章

為慶祝「香港藝術三月」，位於西九文化區當代視覺文化博物館M+將於2025年3月9日（星期日）免費開放標準門票展覽，究竟有咩展覽免費睇，屆時開放及「截龍」時間及博物館入口安排又係點，即睇下文介紹！

打算3月9日（星期日）入場M+，免費參觀標準門票展覽的朋友要注意了，當日開放時間為10:00至18:00，毋須提前預約，訪客可於藝術廣場入口進入博物館，博物館的部分出入口將會關閉。館方會視乎當日情況限制進入博物館的人數，訪客可能需要在入口外按照工作人員的指示排隊輪候入場，M+會在16:00「截龍」，確保入場的訪客有足夠時間參觀博物館。

2 樓希克展廳「M+希克藏品：別傳」

2 樓東展廳「物件．空間．互動」

標準門票涵蓋的展覽包括「M+希克藏品：別傳」、「物件．空間．互動」、「造物記」、「山鳴水應」、「森村泰昌與辛蒂．雪曼：變裝化身」，以及「楊詰蒼：千層墨」。位於博物館B2層展演空間的「李明維：如沙的格爾尼卡」、B2層潛空間「傅丹創意現場：野口勇的『光』」，以及位於LG層的多媒體中心將會如常免費開放。訪客亦可於當天在多媒體中心和大台階免費觀看放映節目。

2 樓東展廳「造物記」

2 樓南展廳「山鳴水應」

2 樓包陪麗、渡伸一郎展廳「森村泰昌與辛蒂．雪曼：變裝化身」

2 樓焦點空間「楊詰蒼：千層墨」

位於博物館B2層展演空間的「李明維：如沙的格爾尼卡」、B2層潛空間「傅丹創意現場：野口勇的『光』」，以及位於LG層的多媒體中心將會如常免費開放。訪客亦可於當天在多媒體中心和大台階分別免費觀看放映節目「鮮眼界：妙筆生花」及「何子彥：訪尋歷史」

博物館B2層展演空間的「李明維：如沙的格爾尼卡」（圖片由台北市立美術館提供）

B2層潛空間「傅丹創意現場：野口勇的『光』」

位於B1層的多媒體中心如常免費開放。圖片由 Herzog & de Meuron 提供

提提你，M+會員、贊助人（及或以上級別之會員）與其攜同賓客，以及持票人士或準備於現場購票參觀特別展覽「郭培：藝想天開」的訪客，可於藝術公園入口排隊入場。持當天特別展覽門票的訪客，可免費到訪位於博物館11樓、平日僅供M+會員及贊助人享用的M+會館^。

申請M+會籍有著數

M+會員及贊助人可全年無限次免費參觀M+標準門票涵蓋的展覽。贊助人更可無限次免費參觀所有展覽，每次可攜同最多三位賓客。其他會籍禮遇包括免費參觀指定特別門票展覽三次、獨家享用M+會館、參與M+專屬參觀時段、優先購票，以及獲邀參加會員專屬活動等。

M+會籍費用︰M+會員$600、$1,000雙人會籍、M+青年會員（12-17歲或全日制學生）$300、M+長者會員（60歲或以上）$300

詳情：https://www.mplus.org.hk/tc/membership/

另外，當日M+所有餐廳和商店均會如常開放，開放時間如下：

M+免費開放標準門票展覽

日期︰2025年3月9日（星期日）

時間︰10am – 6pm

地點︰西九文化區M+ B2層、地下及2樓

網址：https://www.mplus.org.hk/tc/







etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情