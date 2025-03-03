新光戲院結業：全新720度沉浸式VR體驗，長者輕鬆重溫歷史

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屹立北角53年、有粵劇殿堂美譽的新光戲院大劇場（新光戲院）於今日（3月3日）完成最後一晚上演粵劇《小平你好》後結業，約晚上11時將舉行「熄燈落閘告別儀式」。雖然新光劇院逃不過結業的命運，但有心人發起 VR 文化保育計劃，大家以後可於新光戲院官網，透過 720 度沉浸式 VR 全景導覽，隨時隨地「走進」新光戲院，重溫昔日點滴。

香港著名粵劇殿堂新光戲院於3月3 日正式熄燈謝幕，大家依依不捨這個北角地標，以及本地粵劇界的文化搖籃。新光戲院入一文一物都充滿歷史文化，好值得大家認識更多，最近聯合傳訊香港有限公司發起 VR 公益文化保育計劃，公眾可即日起於新光戲院官網，可透過 720 度沉浸式 VR 全景導覽，在線參觀戲院的大堂、舞台、觀眾席、化妝間及歷史展區，隨時隨地「走進」新光戲院，重溫昔日戲曲盛景。

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北角新光戲院結業：3月3日最後演出近乎爆滿！打卡熱點回顧：大堂招牌、投幣磅重機

如何使用VR全景導覽

這項 VR 文化體驗使用方法好簡單，長者亦可輕鬆使用，只需電腦或手機即可輕鬆瀏覽，讓不同年齡層的市民都能無障礙地重遊場館，做到數字共融VR 體驗。大家先瀏覽https://www.sunbeamtheatre.com，按「VR全景導覽」，畫面即顯示戲院VR 全景畫面。你可以按住滑鼠滾輪放大或縮小畫面，或用手指在手機滑動畫面移動視角，點擊畫面中的箭咀，跳轉至下一個場景，點擊畫面中的標識點，可觀看詳細介紹或視頻。

這項 VR 文化體驗不僅方便易用，只需電腦或手機即可輕鬆瀏覽。

VR 公益文化保育計劃

http://www.sunbeamtheatre.com/hk/vr.php

觀眾可以透過 VR 探索戲院內珍貴的歷史印記，包括較少曝光的位置，例如對粵劇戲班好重要的華光師傅神位等，圖片附文字説明，大家知道背後的故事内容。此外，VR 全景展示了紅線女、梅葆玖、尚長榮等戲曲大師的親筆墨寶，見證粵劇與京劇藝術的傳承與交融，以及藏有慈禧太后真跡。

新光戲院的大劇院內，面向舞台左側設有華光師傅神位。華光師傅是戲行的守護神，相傳他是專門保護戲班、藝人、舞台工作者的神祇，能驅邪擋災，保佑演出順利、演員平安。

化妝間中區原來是這樣子的，大開眼界。

主席會客室內有尚長榮墨寶及慈禧太后墨寶真跡。

李居明大師私人收藏的慈禧太后墨寶真跡。

李居明大師37套粵劇戲寶的海報，李氏於2012年正式接手經營新光戲院，竟在短短12年間創作了37套粵劇戲寶，令人佩服。

大劇場對聯

新光戲院的建築歷史別具特色，例如位於大堂自 1972 年沿用至今的 108 盞波波燈，寓意佛經「人有 108 種煩惱」，期望觀眾可以借助戲中智慧面對煩惱。此外，二樓珍藏的舊式電影放映機、菲林膠卷以及戲飛等，讓人重溫香港影視文化的黃金時代。

108盞波波燈

新光戲院大劇場大堂分別由文樓先生和許敦樂先生合作設計，採用漢白玉石及銅刻嵌銀，新型、大方又具民族色彩，美輪美奐。







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