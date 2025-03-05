馬灣1868：海邊彩色小屋、Glamping露營，寵物友善！4大打卡位全攻略

加入最愛專欄 收藏文章

馬灣公園第二期即將開放！園區第二期正式命名為「馬灣1868」，成為一個糅合保育，文創，旅遊及藝術零售的新景區，最吸引注目位一定係將舊村屋翻新刷成色彩斑斕的彩色小屋，彷如意大利五漁村，打卡靚！留意，「馬灣1868」暫時未對外公眾開放，不過大家可預約新Glamping露營場地「小島山丘」露營，探索這漁村小島風貌。即睇營地設施及詳情！

「馬灣1868」的命名源於馬灣島自古以來就是海上絲路的重要節點，連結珠江三角洲與東南亞、南亞等地的貿易往來，以突顯馬灣悠久的歷史發展。

坐落於馬灣島的馬灣公園經過多年的發展，已逐步發展成為一個佔地 160 萬平方呎的綜合性的旅遊和文化目的地，自2024年末，馬灣公園第二期的租戶相繼開業，標誌著馬灣公園的最後一塊拼圖到位。馬灣公園第二期今日正式命名為「馬灣1868」，成為一個糅合保育，文創，旅遊及藝術零售的新景區。

馬灣公園第二期「馬灣1868」項目佔地近50萬平方呎，沿海而建，遠眺汲水門和汲水門大橋，景色怡人。項目邀請多位國際及本地的壁畫設計師，將舊村屋保育、修復和翻新刷成色彩斑斕的彩色小屋，彷如意大利五漁村。全新的文化藝術村，提供多元化的文創工作室、工作坊、藝術零售店舖以及餐飲食肆。

「馬灣1868」四大打卡位

1彩虹村莊

將馬灣舊村復修，並將村屋外牆粉色為色彩斑斕的彩色小屋，彷如意大利五漁村。

2 汲水門海景

項目沿海而建，遠眺汲水門和汲水門大橋，將打造香港的「後港灣」。

3 歷史古蹟

公園內有具香港特色的歷史遺跡，包括天后古廟、九龍關紀念碑和碑石、以及「梅蔚」石刻等，古物諮詢委員會確定天后古廟和九龍關紀念碑為「三級歷史建築」。

4 大型壁畫

項目邀請多位國際及本地的壁畫設計師特別為「馬灣1868 」製作具馬灣歷史特色的大型壁畫，透過壁畫可以打卡影相，更可以了解馬灣歷史文化。

留意！「馬灣1868」暫時未對外公眾開放，需要透過預約入場，而其中一個方法就是預約「小島山丘」 Glamping露營，並探索漁村小島風貌。

小島山丘 馬灣山頂Glamping露營

小島山丘位於馬灣公園2期山頂，提供營地設施，環境開揚，而且可飽覽馬灣美景，讓訪客探索漁村小島風貌，並體驗山丘野奢露營。Glamping豪華露營有二人、三人及四人營選擇，每個營區已包砌好的營幕、床、被、枕頭及枱櫈，小島山丘亦與挪亞方舟酒店合作，為酒店住客和營友舉辦觀星團。

小島山丘位於馬灣公園2期山頂，提供營地設施，有一大片草地，環境清幽舒適。

每個營地提供入營籃，入營籃包括剪刀、鍚紙、卡式氣罐 、濕紙巾、抹碗布、垃圾袋、砧板、火機／槍一支、食物鉗、隔熱墊、煮食鏟及湯羹各一、調味料包括油，鹽，黑椒，孜然粉和各樣餐具。除此之外，桌上燒烤爐（不包炭），卡式爐，煲，煎pan，枱，凳都會有所提供。基本上，你自備食物及個人衛生用品就可以輕鬆入營。

營地提供煮食用具如gas爐、煎pan、餐具及調味料等。

入營籃包括剪刀、鍚紙、卡式氣罐 、濕紙巾、抹碗布、垃圾袋、砧板、火機／槍一支、食物鉗、隔熱墊、煮食鏟及湯羹各一、調味料包括油，鹽，黑椒，孜然粉和各樣餐具。

Glamping豪華露營已包砌好的營幕、床、被、枕頭及枱櫈等，圖為2人豪華營。

2人豪華營

星期五、六2人豪華營費用 $2500、周日至周四2人豪華營費用$1800

3人豪華營

3人豪華營

星期五、六3人豪華營費用 $3000、周日至周四3人豪華營費用$2300

4人豪華營

星期五、六4人豪華營費用 $3500、周日至周四3人豪華營費用$2800

場地另提供自備營位有400或800平方呎選擇，客人需要自備露營用品。露營時間為3pm -12nn、日營時間1pm-9pm，額外人數︰露營$100／人、日營$50／人

自備營位400平方呎／2人

星期五、六露營費用 $790、日營費用$700

周日至周四露營費用 $450、日營費用$400

自備營位800平方呎／4人

星期五、六露營費用 $900、日營費用$800

周日至周四露營費用 $550、日營費用$450

特設寵物友善營

小島山丘其中一隻山丘小屋營將作為專用的寵物友善營，主人和愛寵可一同入營體驗，營內設有舒適的寵物床墊。主人更可加購寵物攝影Plan，專業攝影師為您和愛寵拍下珍貴的回憶！留意，寵物攝影Plan費用為攝影師費用，另需預約自攜營位或山丘小屋營。

每營只限免費一隻寵物，如需帶多於一隻寵物，每隻需要額外$200。寵物營需收取$1,500按金以確保營地／傢俬整潔。

主人更可加購寵物攝影Plan，專業攝影師為您和愛寵拍下珍貴的回憶！

主人更可加購寵物攝影Plan，專業攝影師為您和愛寵拍下珍貴的回憶！

小島山丘 Island Hideout

地點︰馬灣公園2期山頂

預約︰WhatsApp 69304334

網址：https://www.facebook.com/islandhideouthk

Farm theCity 自然生態體驗活動

除了小島山丘glamping，馬灣公園第二期「馬灣 1868」設Farm the City，都市農莊與來自香港大學和香港浸會大學的師生合作，除進行有關「循環經濟、食物系統生態及碳中和」的研究調查外，更與學校合作為中小學生提供課堂延伸的食物及自然生態體驗活動。

網址：https://www.farmthecity.hk







【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票