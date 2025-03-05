貓店長中環出沒？港鐵巨型貓咪壁畫及主題攝影展，限量禮品免費派

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喵！貓迷注意，即日起《同萌社區THE COMMEOWNITY》貓店長．窩心攝影展於港鐵中環站舉行，四大主題區展出「Street CATography 貓 •街攝」版主Jonas Chan近四十幅捕捉知名「貓店長」的生活百態，大家更有機會獲限量環保袋、貼紙及喵喵心靈卡，即睇派發詳情！

中環至西營盤帶有不少知名「貓店長」，位位係性格巨星而且樣子逗人喜愛。即日起《同萌社區THE COMMEOWNITY》貓店長．窩心攝影展，展出負責拍攝與策劃攝影展的Jonas Chan，以生活在全港社區小店的貓咪為主角，捕捉牠們與街坊的日常交流。大家睇完攝影展，更可按展覽內的《愛喵地圖》，親身探望各位明星貓店長。

中環站「港鐵‧藝術」展廊《同萌社區》攝影展於港鐵中環站J出口「港鐵‧藝術」展廊舉行，免費入場。

《Street CATography貓•街攝》版主Jonas Chan

《同萌社區THE COMMEOWNITY》貓店長．窩心攝影展劃分成四大展區，分別為「店長萌友寫真館」、「超萌海味街」、「萌記茶餐廳」及「萌生雜貨店」，展出近四十幅貓店長照片，並融入傳統街坊小店元素的設計概念。貓店長化身親善大使招呼「萌記茶餐廳」的食客；守護「超萌海味街」對抗老鼠偷食大軍；還會坐鎮於「萌生雜貨店」悠閒地伸懶腰，展現可愛的睡姿。

參觀者於展廊緊隨貓店長的足跡，細味舊社區老街坊的人貓情懷，更可以於巨型貓咪壁畫前開心打卡留念。

今次「同萌社區」計劃延伸至中西區的西營盤，誠邀了該區小店的九位貓店長，以可愛搗蛋的插畫造型與大家見面！

店長萌友寫真館

超萌海味街

萌生雜貨店

萌記茶餐廳

透過展覽內的《愛喵地圖》，可以更深入認識毗鄰海味街的貓店長們，而牠們更會化身為限量環保袋、貼紙及「喵喵心靈卡」，分別由港鐵吉祥物「鐵仔」及九家參與小店限量派。

以海味街九位貓店長為設計概念，製作出九款可愛又窩心的貓店長限定紀念品。可於貓店長坐鎮的九間西營盤小店獲取，店主會以不同形式發放，數量有限，先到先得。

限量版可愛風貓店長貼紙

港鐵與「dayday330」合作推出三款「喵喵心靈卡」

「鐵仔」更會變身萌貓於三月九日（星期日）、十五日（星期六）及二十二日（星期六），下午三時正至五時正，快閃中環站，派發限量禮品。

《同萌社區THE COMMEOWNITY》貓店長．窩心攝影展

日期︰3月4日至6 月30日

地點︰港鐵中環站J出口的「港鐵‧藝術」展廊（閘外）

萌貓「鐵仔」三月快閃中環站

日期及時間︰3月9日、15日及22日

時間︰下午3時正至5時正

地點︰港鐵中環站J出口「港鐵‧藝術」展廊（中環站2樓大堂往J出口方向（閘外）







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