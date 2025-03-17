探索Google地圖10大嚮導熱議餐廳：$150咖喱自助餐、米芝蓮燒鵝及最佳行山徑

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為慶祝 Google 地圖面世 20 週年及在地嚮導社群成立 10 週年，Google 地圖公布香港十大在地嚮導熱議和打卡地點，並在港推出全新的 「地點清單特集」。香港10大嚮導熱議餐廳中除《米芝蓮指南香港澳門 2025》得獎餐廳外，更有$150咖喱自助餐，即睇跟住搵食，以及探索本地十大熱議打卡行山徑、博物館及旅遊景點。

當你用Google 地圖時，有冇參考過「在地嚮導」的分享評論、相片和在地知識？其實人人都可以成為在地嚮導，不僅能賺取積分、提升等級，還有機會享有優先體驗 Google 新功能或參與獨家活動等福利。

Google 地圖︱香港10大嚮導熱議餐廳

無論旅客或本地人都鍾意尋找美食，除了睇 foodie社交平台或美食評分平台外，在地嚮導們的美食化選，都有一定參考價值！最新公布的Google 地圖香港十大嚮導熱議餐廳包括《米芝蓮指南香港澳門 2025》裏的甘牌燒鵝和添好運點心專門店（深水埗店），另外大受遊客歡迎以「光速出餐」的澳洲牛奶公司於Google Maps上更獲4.0星評分！

以「光速出餐」的澳洲牛奶公司於Google Maps上更獲4.0星評分！（圖片來源︰澳洲牛奶公司fb）

一點心曾兩度榮獲米芝蓮一星，在地嚮導們寫下詳細食評，於Google Maps上更獲4.3星評分！（圖片來源︰Google Maps截圖）

名單上位於尖沙咀的巴基之味你聽過未？Google Maps上獲4.9星評分，絕對不可睇少，餐廳提供正宗的巴基斯坦料理，更有$150咖哩放題價錢都幾抵食。其他榜上有名的還有美滋鍋川味麻辣火鍋、一蘭銅鑼灣店的拉麵及清真牛肉館等特色料理。

巴基之味Google Maps上獲4.9星評分，受到高度評價！（圖片來源︰Google Maps截圖）

Google 地圖︱香港10大嚮導熱門打卡登山徑

十大「吸睛」登山徑中以龍脊、觀賞夕陽及芒草勝地的大東山及飛鵝山「 自殺崖 」最高分，皆於Google Maps上獲4.6星評分。另一個角度俯瞰欣賞維港兩岸的紅香爐峰，同樣大獲好評及推介（4.5星評分），大家可於鄰近寶馬山的巴士總站出發，走過山林小徑爬上高處，一嘗居高臨下看美景！

（圖片來源︰旅發局網頁）

鄰近寶馬山巴士總站的紅香爐峰（圖片來源︰Eunice Chow）

除此之外，每年秋冬好多人為紅葉打卡前往大欖郊野公園的大棠楓香林有4.1星評分、輕鬆易行合家歡路線可以揀青衣自然徑（4.2星評分），需要更多體力要求的針山及東澳古道（4.3星評分），以及菠蘿壩、本地紀錄片《香港四徑大步走》中的其中一徑衛奕信徑等亦有上榜。在地嚮導可透過在 Google 地圖上分享照片和影片，助其他登山愛好者規劃行程。

大欖郊野公園內大棠楓香林（圖片來源︰體驗自然網站）

Google 地圖︱香港10大嚮導熱議旅遊景點

從香港10大嚮導熱議旅遊景點，或者我們都可以睇到旅客喜歡的熱點，大嶼山的天壇大佛列榜首（4.6星評分），而融合歷史與藝術的大館（4.4星評分）、欣賞維港全景的 凌霄閣及星光大道（4.3星評分）。讓旅客體驗「夜繽紛」的蘭桂坊、擁有自然風光及鄰近香港聯合國教科文組織世界地質公園的西貢公眾碼頭及淺水灣泳灘等，亦被大眾推介而成為旅客訪港的好去處指南。

融合歷史與藝術的大館有4.4星評分（圖片來源︰Google Maps截圖）

星光大道（圖片來源︰avenueofstars）

星光大道（圖片來源︰avenueofstars）

Google 地圖︱香港10大熱議博物館

正值藝術三月，不妨跟隨在地嚮導的腳步，沉浸於香港藝術館和西九文化區的M+及香港故宮博物館，探索古典與當代藝術。或者行一轉尖沙咀，即可遊覽香港歷史博物館、香港文化博物館及香港太空館，是大眾假日好去處！鐵路迷一家要去大埔香港鐵路博物館，與懷舊車箱打卡，而西貢的獅子會自然教育中心提供親親大自然的機會！

M+（圖片來源︰西九文化區）

香港故宮博物館（圖片來源︰西九文化區）

Google 地圖最新近揭曉香港十大嚮導熱議及打卡的地點：「熱議」地點是指在 Google 地圖上、同一類別中，擁有少於 10 間分店，且獲得最多評論及4.0 星或以上評分的地點。「打卡」地點是指在 Google 地圖上、同一類別中，擁有最多相片和影片分享，以及 4.0 星或以上評分的地點。







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