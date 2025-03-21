中環IKEA 50周年展覽：巨型藍袋、鯊鯊打卡位，免費玩夾公仔機等四大互動展區

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適逢IKEA進軍香港市場50周年，即日至5月12日品牌於中環大館的第六座（已婚警長宿舍）設有「家・在宜家 – IKEA 50周年展覽」。展覽共四大特色展區，有多個放大版的經典打卡位，如鯊鯊公仔打卡專區，仲可以免費玩夾公仔機，有機會贏取IKEA肉丸公仔！

展區入口先由具代表性的巨型瑞典達拉木馬歡迎你。

首個展區將帶領大家一同由1975年開始回顧IKEA香港50年來的發展歷程，展出昔日的珍貴照片、片段及過往的熱賣產品。還記得以前打算裝修或買IKEA家具，都會拎本IKEA 產品目錄參考。現在走進第二個展區，特設兩個2025年的限定產品目錄封面場景，讓參觀者可以成為封面上的主角，分別在充滿IKEA色彩的客廳和睡房中擺好姿勢打卡，一嘗成封面主角滋味！

IKEA的產品打造出簡化版的產品彩虹牆，復刻出遠在瑞典的IKEA博物館之鎮館打卡位。

兩個2025年的限定產品目錄封面場景打卡位。

巨型IKEA藍袋、鯊鯊互動打卡位

第三個展區最有趣，有巨型IKEA藍袋打卡位、BLÅHAJ鯊鯊互動專區、SAMLA連蓋箱收納牆，打卡好Sharp！

FRAKTA藍色購物袋最經典！

香港長期熱賣的BLÅHAJ鯊鯊公仔亦化身超大型裝置

第四個漫畫風展區中特別展示出不同年代的同款傢具，現於展覽現場拍下精彩照片，上傳至Instagram並標註 @ikeahongkong 及 #IKEAHK50Years，即可在展覽現場領取一個代幣，體驗夾公仔的樂趣，帶 IKEA 肉丸公仔回家！

IKEA準備了有趣的夾公仔機，與眾同樂，讓大家有機會贏取可愛的IKEA肉丸公仔！

「家・在宜家 – IKEA 50周年展覽」

日期：2025 年 3 月 22 日 至 2025 年 5 月 12 日

時間：11:00 - 19:00

地址：中環荷李活道10號大館第六座已婚警長宿舍地下







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