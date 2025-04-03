日本免稅新制度：4月1日起遊客必須自攜免稅商品出境！離境時要向海關出示護照及該免稅商品

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香港人一直以來都喜歡去日本shopping，近幾年日圓跌至新低，再加上可以退稅，令大家掃貸時變得更瘋狂！有時候不小心買多了東西，尤其是又重又大件的，我們都會選擇寄返香港。不過，以後有這個打算毫要留意了，因為日本政府修訂免稅制度，由4月1日起，遊客購買了免稅商品，必須親自將它攜帶出境！

日本國稅廳、日本海關及觀光廳對購買免稅商品的國外旅客發出以下指引：

1. 對於免稅商品，購買者本人務須將其攜帶出境

2. 出境時請在海關出示護照等以及購買商品

3. 如出境時未攜帶免稅商品，則海關將徵收消費稅

得知這個新例之後，記者第一個反應是：「成個喼都係免稅品，點樣hand carry出境呀？液體的化妝品及護膚品、飲品都不能上機，廉航登機行李又只得7kg…」原來指引有寫明：「如欲將其放入行李箱等以『託運行李』時，請務必於辦理托運手續前接受海關檢查。」即是在機場（或碼頭）check-in之前，就要先將免稅品拿去給海關檢查，之後再放回寄艙行李內。如果買了很多免稅品的話，建議遊客要預留足夠的時間去接受海關檢查、pack行李，以及辦理登機（或登船）手續。

部分遊客以前會即買即食或即用免稅品，但現在就不可以了，「自用」可能最多只是「被加徵消費稅」，其實這次修例，主要是針對代購及轉售的行為，「如將免稅購買的商品在出境前轉讓給他人，將處以（1年以下徒刑或50萬日圓以下的罰金）」。大家要小心！

另外要留意，以往出國時通過向海關出示證明出口的文件，而獲得出口確認的處理（所謂的另寄處理），已於2025年3月31日廢除，不過如果是在該日之前購買的商品，則即使其在同年4月1日以後另寄，原則上也能夠適用「另寄處理」。







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