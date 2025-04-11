輕鐵電子「貓狗同行證」$99開售，月內搭乘不限次數！必讀寵物乘車小貼士與注意事項

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早前，港鐵宣佈於輕鐵推出「貓狗同行」試行計劃，5月1日起逢周末假日先行先試，適逢4月11日為國際寵物日，今日開始發售五月份輕鐵電子「貓狗同行證」（售價：港幣 $99），主人可於5 月初連假與毛孩率先一齊搭輕鐵四圍玩，即睇乘搭注意事項、寵物主人乘車小貼士及購票詳情。

港鐵公司於今年五月一日起試行為期兩個月的輕鐵「貓狗同行」計劃，讓主人 可於周末及假日攜帶貓狗一同乘搭輕鐵出行。

港鐵早前宣布將在輕鐵推出將於5月1日起推行、為期兩個月的「貓狗同 行」試行計劃，讓主人可於周末及公眾假期攜帶貓、狗乘搭輕鐵。每位乘客需購買並持有「貓狗同行證」方可攜帶貓、狗乘搭輕鐵，每位同行證 持有人每程可攜帶一隻貓或狗，只限於周末及公眾假期乘搭輕鐵；除貓狗外， 恕不接受其他寵物進入輕鐵月台及輕鐵車輛。各位寵物主人需注意以下幾點︰

乘客在進入輕鐵月台範圍前，須將貓狗完全放入專用袋或背包內並關好，中途不可開啟，直至離開輕鐵車輛及輕鐵月台範圍，專用袋的尺寸必須符合現行的行李規章

乘客攜同貓狗時，須於輕鐵車輛的最後一道門上落（雙卡車輛則首尾兩卡的最後一道門均可上落），乘客與所攜貓狗於車程期間須逗留於車廂的車尾位置

乘客於旅程中須確保貓狗完全留在袋內及不會露出身體任何部位

乘客在進入輕鐵月台範圍前，須將貓狗完全放入專用袋或背包內並關好，中途不可開啟，直至離開輕鐵車輛及輕鐵月台範圍。

專用袋的尺寸必須符合現行的行李規章，寵物袋長闊高相加的尺寸總和不得超過170厘米，而任何一邊長度均不得超過130厘米。

乘客不可使用任何寵物車或有輪的載具（如買餸車）去運載動物進入輕鐵鐵路 處所範圍

乘客須如常支付本人車費

寵物乘車小貼士

如果寵物比較少外出，主人宜多加留意及做足準備，香港愛護動物協會建議貓狗主人預先掌握乘車小貼士，例如預備通風透氣、空間充足的專用袋，讓貓狗能輕鬆轉身和保持舒適。主人亦應先讓牠們熟習袋內環境、候車時留意列車駛過的氣流及聲響、出行前先讓狗隻如廁等，讓愛寵搭乘輕鐵時更放心舒適。專用袋內可放置吸濕墊，身處輕鐵鐵路處所時主人亦應全程牢固關好專用袋，以免貓狗走失。

除此之外，主人應於出行前留意寵物的身心狀況是否適合乘坐輕鐵。若寵物於乘車期間出現不適、異常行為（如過度吠叫、掙扎）或其他緊急情況，為了寵物安全著想，乘客請立即於下一站落車。如需要開啟寵物袋，請先離開輕鐵鐵路處所。

$99輕鐵電子「貓狗同行證」不限次數搭 即日開售

港鐵於4 月11日國際寵物日開始發售五月份輕鐵電子「貓狗同行證」（售價：港幣 $99），MTR Mobile 會員可登入應用程式購買，於五月的周末及公眾假期，根據條款及細則攜帶一隻貓或狗，不限次數乘搭輕鐵。

每名貓狗主人每月可購買一張「貓狗同行證」，而在攜同牠們乘車時，乘客仍須如常繳付其車費。如遇到港鐵職員查詢，乘客請打開 MTR Mobile 應用程式，展示有效的輕鐵電子「貓狗同行證」，不接受其他任何形式的展示（如截圖）。

留意， 「貓狗同行證」為電子而非實體憑證，有效期為每張同行證上顯示的公曆月並 不設自動續期。 持有「貓狗同行證」的乘客可於該公曆月內的星期六、日或公眾假期按守則攜 帶一隻貓或狗無限次乘車。 每名乘客只可以購買當月及下一個月的「貓狗同行證」各一張。

乘客攜同貓狗時，須於輕鐵車輛的最後一道門上落（雙卡車輛則首尾兩卡的最 後一道門均可上落），乘客與所攜貓狗於車程期間須逗留於車廂的車尾位置。

輕鐵電子「貓狗同行證」

售價：港幣 $99元

售賣點︰4月 11日起即可到 MTR e-Store購買

https://www.mtr.com.hk/ch/customer/main/pet-carrying.html







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