馬灣1868︰港版五漁村食買玩指南！海景餐廳推介、彩虹屋打卡及復活節採蛋節，附地址交通方法

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復活節好去處推介︰馬灣1868去過未？近日不少網紅於網上分享馬灣1868遊記，4月初這個旅遊景點陸續有餐廳及商店進進駐，好啱一家大小趁假期來一天遊！4月19日將舉行大家樂馬灣復活節採蛋節 2025，即睇港版意大利五漁村食買玩指南及交通方法！

創意與文化新地標「馬灣1868」結合文化保育、藝術創作及零售、人寵友善的獨特旅遊和文化景區，園區提供豐富的自然美景，更特設多元化的藝術和文創體驗，特色戶外活動場所，遊客如置身於意大利五漁村，不妨趁假期來吹海風及散步，享受港版「意境」。

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馬灣1868：海邊彩色小屋、Glamping露營，寵物友善！4大打卡位全攻略

每位來到「馬灣1868」的朋友都會被粉刷成色彩斑斕的彩色小屋吸引，絕對是打卡熱點！昔日的舊村村屋外牆已被活化，成為餐飲區、文創工作室及展覽廳、藝術零售區和表演場地。

「馬灣1868」佔地約50萬平方呎，提供自然與人文藝術融合的空間，設有獨特的藝術創作工作室、彩繪村屋及多種藝術零售，打造一個成為多元文化藝術村。

食． I Love Paris 歎咖啡+工作坊

來到馬灣1868打卡固然是重點，但餐廳都好重要！這裏不少餐廳都是寵物友善，帶同毛孩舒展身心一樂也。雖然I Love Paris 咖啡店名字充滿歐洲 feel，但小店是新界馬灣大街村北我愛伊斯坦堡·熱沙咖啡I Love Istanbul . Coffee on the Sand的姊妹店，在這裏可品嘗土耳其特色菜，感受異國風情，場地更提供傳統土耳其服飾，室內打卡好有Feel。小店同時提供馬灣深度遊及藝術療癒工作坊。

I Love Istanbul . Coffee on the Sand 土耳其美食 圖片來源︰coffee_onthesand FB

圖片來源︰coffee_onthesand FB

然而，位於馬灣1868新開的分店I Love Paris 又是另一風格，佈置休閒優雅，景色更佳，門口對住海景，大家可在此慢慢歎咖啡，包括著名的熱沙咖啡及首創手調冷萃土耳其咖啡。小店樣舉行不同工作坊，包括咖啡工作坊、陶器碟繪畫、馬賽克燈 DIY等不同主題。Café 同時是寵物友善餐廳，大家可同毛孩休閒地探索馬灣，來一個小島深度遊。

圖片來源︰coffee_onthesand IG

圖片來源︰coffee_onthesand IG

土耳其熱沙上煮咖啡 圖片來源︰coffee_onthesand FB

圖片來源︰coffee_onthesand FB

圖片來源︰coffee_onthesand FB

I Love Paris

地址︰馬灣大街 51號馬灣公園二期 5 號地下（馬灣地段第 684 號）

營業時間︰星期一至五，六日及公眾假期，照常營業。不定期休息，敬請查詢。

查詢︰Whatsapp : 6800 7776

https://coffeeonthesand.blogspot.com/.../i-love-paris.html

我愛伊斯坦堡·熱沙咖啡 I Love Istanbul . Coffee on the Sand

地址：新界馬灣大街村北335號地舖

營業時間：星期一至日 12-9pm

電話：9027 6970

食．THE SHACK 靚夜景歎生蠔

橙杏色外牆的THE SHACK是間地中海式料理餐廳，餐廳介紹為「無論坐在大樹下或者落地玻璃窗前，客人都可以一邊欣賞無敵海景，一邊享受地中海式料理，寫意盎然！」的確，店舖對正汲水門大橋及沙灘靚景，黃昏或夜景用餐後，即可伴隨海風散步好舒服。

圖片來源︰theshack.hk IG

圖片來源︰theshack.hk IG

食物方面，除了一系列輕食、沙律及咖啡，更可以來一杯紅酒及生蠔冷盤，同樣滋味！小店會定期舉辦活動及工作坊，例如本地藝術家作品展，咖啡品嚐，咖啡染布坊，寵物護理講座等等，你更可與寶貝寵物用餐享受休閒時光。

圖片來源︰馬灣1868 網頁

圖片來源︰馬灣1868 網頁

圖片來源︰馬灣1868 網頁

餐廳對出即見靚夜景。圖片來源︰theshack.hk IG

圖片來源︰theshack.hk IG

THE SHACK

地點︰馬灣大街42A&B號16號屋G16-17室

營業時間︰10:00 - 20:00

電話︰61798816

https://www.instagram.com/theshack.hk/

各位咖啡迷另可選擇Heato x Phare咖啡店。

Heato x Phare

地點︰馬灣大街52號3號屋

時間︰10:00 - 20:00

電話︰9611 1581

買．本地文創精品好物

喜歡文創精品的朋友，來到馬灣1868藝術村不可錯過shopping的機會！Kairos 是印制數碼印花 TEE 為主的個性化產品公司，所有舖內的產品都是原創，由香港本土設計師設計一系列具馬灣特色的產品。

Kairos

地點︰馬灣大街27號25號屋G25室

時間︰10:00 - 19:00（星期二至日）

電話︰5990 0709

AINLA是本地小眾香水品牌，著重香氣背後的獨特性和故事傳遞。所有香水產品都經過至少一年以上的創作和開發，使用從世界各地採購的原材料，以小批量手工精心調製。你亦可參加香氛和蠟燭製作工作坊，親手調製個人專屬的香氛，並學習製作獨一無二的蠟燭。

Ainla

地點︰馬灣後街21號28號屋G28C室

https://ainla.co/

玩．馬灣復活節採蛋節2025

大家樂呈獻：馬灣復活節採蛋節2025將於4月19日（星期六）中午12點至下午5點喺馬灣東灣泳灘舉行。每個採蛋時段都有超過4,000隻復活節彩蛋及合共多過50,000份獎品。當日有連串精彩表演及攤位遊戲，活動歡迎大家帶寵物一齊參與，當天亦將有多間馬灣食肆提供特別優惠。

馬灣復活節採蛋節2025

日期及時間︰4月19日中午12點至下午5點

門票及套票︰即日起網上發售，單人門票$200、3人家庭套票$550、4人家庭套票$650

https://www.facebook.com/MaWanEasterEggHunt

玩．多元文化藝術工作坊

除了之前介紹的都市農莊Farm the City 和露營營地小島山丘，可以親手參與都市農耕，體驗收穫的樂趣；或在小島山丘露營營地住宿一宵，享受與大自然親密接觸的樂趣。

小島山丘位置於馬灣1868的山頂營地提供 Glamping。

馬灣1868新一批商戶和工作室亦逐步試運，涵蓋逾30個文創工作室、藝術零售單位。例如植療的「水苔球製作工作坊」提供療愈的綠色體驗；Just be提供的扎染工作坊，學習使用不同的綁染技巧創造出風格迥異的布藝作品；藝善紙部開辦粉彩繪畫、中國水墨畫和中國書法工作坊

植療位於馬灣後街21號 28 號屋，是間體驗工作室（studio）與植物選物店。

Art & Chill Hub的「手捏陶瓷工作坊」中，遊客不僅可以學習基本的陶瓷製作技巧，包括拉胚陶瓷和手捏陶瓷，製作出獨一無二的陶瓷作品。無論你是大人小孩長者，都可預約工作坊或體驗日活動。

地點︰馬灣大街24號50號屋250室

時間︰11:00 - 21:00

電話︰62228001

馬灣1868更不少身心療癒主題工作室，Soul Parade 心靈巡遊的「心靈健康冥想工作坊」中，參加者將學習如何通）過冥想來提升個人的心靈健康，進行心靈深處的探索之旅。

玩．港版意大利五漁村打卡熱點

心型噴霧雕塑

古蹟館

來到天后廟廣場可欣賞海天一色的海岸線美景。

彩色小屋墻身的大型壁畫和藝術地板畫特別邀請了本地及海外的藝術家創作，展示藝術家筆下的馬灣印象。

「馬灣」打卡牆和汲水門海景是遊客必到之處 。

「奮力」中華白海豚塑像

馬灣海魚養殖魚排

馬灣1868方通方法

如何前往「馬灣1868」？據知共有7條巴士線直達馬灣，僅需12分鐘即可從港鐵青衣站到達馬灣，半小時即可接駁至中環2號碼頭

．渡輪服務

中環2號碼頭︰從【中環2號碼頭】往【珀麗灣碼頭】（約 25 分鐘），在【珀麗灣碼頭】步行前往【馬灣1868】約 19分鐘

荃灣碼頭︰從【荃灣碼頭】往【珀麗灣碼頭】（約 15 分鐘），在【珀麗灣碼頭】步行前往【馬灣1868】約 19分鐘

．寵物巴士團

路線於星期六及日行駛，需於九巴網站預訂車票

PBS1 循環路線 馬灣→青衣SPCA→青衣→葵芳→荃灣→葵芳→青衣→青衣SPCA →馬灣

PBS2 循環路線 馬灣→荃灣→荔枝角→西九文化區→中環海濱→西九文化區→荔枝角→荃灣→馬灣

馬灣1868

地址︰新界馬灣珀欣路33號

www.mawan1868.com







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