香港迪士尼20周年奇妙派對 - 6月28日開始！ 限定巡遊花車及無人機表演，859元入園優惠延長

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香港迪士尼樂園宣布舉行於6月28日開展20周年奇妙派對，Fans絕對值得期待！早前，傳媒預覽率先睇部分精彩項目，包括全新周年限定「迪士尼好友Live︰城堡派對」、歷年最大型巡遊及全新表演「迪士尼好友巡遊派對」、20周年限定版「迪士尼星夢光影之旅︰星空派對」，以及一系列20周年限定主題美食和獨家精美商品先睹為快！同時，迪士尼「雙重暢玩」門票$ 859入園兩次優惠延至今年7 月31日，即睇著數詳情。

今天（4月17日）舉辦的「香港迪士尼樂園20周年奇妙紅地毯派對」率先展示6月28日開展的20周年奇妙派對的部分精彩內容，為橫跨一年的慶祝活動熱身！超過500名來自世界各地及本地傳媒、迪士尼粉絲和YouTube、TikTok及抖音等內容創作者，加上300名特選「奇妙處處通」會員一同出席「香港迪士尼樂園20周年奇妙紅地毯派對」。

米奇與好友及Duffy與好友換上全新20周年服飾

香港迪士尼樂園20周年奇妙紅地毯派對。

全新周年限定「迪士尼好友Live：城堡派對」

長約15分鐘的周年限定城堡演出「迪士尼好友Live：城堡派對」，將以演唱會形式帶領賓客投入熱烈的派對氣氛。歌手將現場唱出節奏明快的全新20周年主題曲及兩首專屬的原創歌曲，為一整天的活動暖場。這場日間演出將集合強勁節拍及音樂、精彩舞蹈，以及盛大的舞台效果包括大型LED屏幕、巨型氣球和色彩繽紛的旗幟，以及煙霧、煙火等特效。

米奇與好友及Duffy與好友將換上全新20周年服飾，而睡公主、蒂安娜以及貝兒更會以從未亮相的派對禮服登場。

最大型巡遊表演全新「迪士尼好友巡遊派對」

「迪士尼好友巡遊派對」是20周年慶典中令人最期待的亮點之一，今次於傳媒預覽活動中，率先欣賞其中三架花車，包括米奇與好友們領航花車、《熊抱青春記》主題花車，以及《奇幻魔法屋》主題花車。

花車以具香港特色的洋紫荊花裝飾。

米奇於全新「迪士尼好友巡遊派對」首次作打鼓表演。

《奇幻魔法屋》主題花車的百葉窗可開合、及閃閃發光的大門。

《奇幻魔法屋》主題花車

完整版「迪士尼好友巡遊派對」巡遊表演約30分鐘，共11架全新花車，伴隨多達100位表演者，包括超過30位迪士尼朋友傾力演出。跳動且富節奏感的旋律，以及目不暇給的驚喜彩蛋，將令賓客投入充滿活力的表演當中。其餘尚未曝光的花車包括自華特迪士尼動畫製作室電影《優獸大都會》、《大英雄聯盟》、彼思動畫製作室電影《反斗奇兵》、《怪獸公司》、《玩轉腦朋友》、《沖天救兵》的迪士尼朋友、Duffy與好友主題花車及壓軸出場的迪士尼公主主題花車。

《熊抱青春記》主題花車。

最盛大夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」

精彩節目由朝玩到晚！「迪士尼星夢光影之旅」20周年限定版夜間城堡匯演，為賓客帶來升級體驗，當中用上八種多媒體特效，包括立體光雕投影、無人機表演、水幕投影、如舞動般的噴泉水柱、火焰、激光、舞台燈光和煙火效果，為日夜連場的派對綻放最難忘一幕，好期待呀！

這場近30分鐘昇華版夜間匯演僅限於20周年期間上演，配以音樂及更多迪士尼好友及其故事片段，包括來自《睡公主》的三位仙子及《公主與青蛙》的朋友們，為賓客締造360°沉浸式的視聽體驗。隨著匯演開始，仙女教母將輕輕揮動魔法棒，提醒米奇要為最奇妙的派對作好準備。在奇妙夢想城堡的襯托下，奇妙星粉會於夜空中勾畫出閃耀璀璨的「2」字，與米奇頭像組成20周年標誌，為星空派對完美揭幕！

賓客可透過「香港迪士尼處處拍」手機應用程式免費換領20周年主題相框的數碼相片一張，隨時隨地重溫歡樂時刻！

即日起，賓客可於度假區各處看到20周年的派對邀請，當中包括氣球師扭出的特色氣球、咖啡拉花、商店內的試身鏡等。

即日起，賓客可於度假區各處看到20周年的派對邀請，當中包括氣球師扭出的特色氣球、咖啡拉花、商店內的試身鏡等。

20周年主題地畫可於香港迪士尼樂園動畫藝術教室外及三間度假區酒店欣賞。

「雙重暢玩」門票優惠延至7月31日

為了讓賓客可以一同慶祝20周年，香港迪士尼特別將「雙重暢玩」門票優惠延長至2025年7月31日！賓客更可享年票限時優惠，即日起至2025年6月30日，購買4張或以上「奇妙處處通」會員卡可享8折優惠。另外，香港迪士尼將於2025年5月26日起正式開售20周年相關的迪士尼尊享卡，讓賓客可優先體驗多項人氣遊樂設施及於指定觀賞區欣賞精彩表演。

https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/offers-discounts/hk-double-the-fun/

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