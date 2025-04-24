VISA信用卡買機票，有高達800港元現金回贈 K11 Musea熱氣球裝置宣傳

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想用信用卡簽賬賺取回贈？今次就有買機票賺現金回贈推介！由即日起至2025年12月31日，合資格香港及澳門 Visa 持卡人凡透過包括新西蘭航空（Air New Zealand）、All Nippon Airways（ANA ）、埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）、長榮航空（EVA AIR），及新加坡航空（Singapore Airlines）的香港或澳門指定官網訂購機票，即可享有以下優惠：

單一簽賬金額4,000-7,999港元，可獲240港元現金回贈

單一簽賬金額8,000港元，可獲800港元現金回贈

溫馨提示，持卡人需於購票前登記 Visa 卡才可享用優惠：https://visa.offerplushk.com/TravelWithVisa/

K11 Musea 熱氣球裝置宣傳

為慶祝是次活動正式啟動，Visa 於 K11 MUSEA 海濱長廊設置以全新品牌大使Vee為主角的熱氣球裝置。同時派發一系列限量版紀念品，包括鎖匙扣、帆布袋、拖鞋、襪子及行李牌。由即日起至2025年5月13日的週末及公眾假期內，只需完成拍照打卡和分享至社交平台，即有機會換領限量版紀念品。

商務艙機票抽獎

另外，Visa 與長榮航空合作，為持卡人提供贏取雙人來回商務艙機票的機會，目的地包括洛杉磯、慕尼黑、紐約、巴黎、三藩市、溫哥華及維也納等夢幻地點。只需在K11 MUSEA及K11 Art Mall消費，累積金額最高的兩位Visa持卡人即有機會贏得這一旅程！

有關詳情：https://www.visa.com.hk/en_hk/visa-offers-and-perks/k11-musea-and-k11-artmall/167024



活動詳情：https://visa.offerplushk.com/TravelWithVisa/













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