姜濤慶生：4 月30日全民免費搭電車！3款生日版及特別款 Mini Keung Show主題應援電車打卡

話咁快又到姜濤生日喇!姜濤香港後援會將於4月30日舉辦一年一度免費乘車日 ,全民當日免費任搭叮叮。今年姜濤香港後援會設計3款姜濤生日主題電車,即日至5 月2日於港島區行走,幸運的粉絲更可遇上驚喜彩蛋︰ #300 特別款 Mini Keung Show ——世上首部巨型行走應援廣告電車,祝各位姜糖好運!

姜濤慶生:尖沙咀與銅鑼灣的13大打卡位,主題精品、夾公仔、抽卡機及限定甜品介紹

姜濤2025生日應援電車

除此之外,各位fans更可到The ONE及皇室堡舉辦主題打卡場景慶祝姜濤生日。尖沙咀The ONE的【Keung To The Sweet Diary】以後援會首次創作的動畫為創作概念佈置,現場售賣動畫限定精品, fans更可以玩動畫角色抓抓樂夾公仔機及抽卡機等。銅鑼灣皇室堡的【Keung To 430 Blossom Love】則以姜濤全新照片打卡位為主,以及推出多款限定甜點。

尖沙咀The ONE的【Keung To The Sweet Diary】

銅鑼灣皇室堡的【Keung To 430 Blossom Love】

電車免費乘車日

日期︰4月30日

姜濤2025生日應援—— 電車車身廣告

展出時段:4 月5日至5 月2日







