香港快運推「老友記」樂齡旅遊優惠：全線航點票價低至$6！60+限定 快約「老best」去旅行！

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去旅行不是年輕人的專利，老友記一樣可以四圍飛！香港快運HK Express剛剛推出「樂齡暢遊亞洲優惠」，凡年滿60歲或以上的香港或澳門居民，就可以用低至港幣6元的票價，預訂37個亞洲航點的機票，包括北京、台北、清邁、福岡、首爾等多個中日韓泰航點。預訂日期由即時起至5月5日，快約一班真正的「老best」去旅行！當然，帶爸爸媽媽、公公婆婆、爺爺嫲嫲去旅行都可以！



所有班次都有這個優惠，早機晏機同樣都是6蚊，不會因為平，就迫大家揀時間較差的航班。

日本及韓國的航點較為人氣，所以票價亦相對上較高，單程「輕便飛」票價要$60，包登機行李的「經濟飛」，日本是$110，韓國是$90。HK Express日韓的航點非常多，共有18個，包括東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡、沖繩、石垣、宮古（下地島）、高松、廣島、靜岡、小松、仙台、首爾、釜山、濟州、清州、大邱。

去日韓，很難只帶「隨身物品」，最少都要帶一件「登機行李」吧！記者又幫大家check過，包登機行李的「經濟飛」，來回福岡連稅是$1,017，來會首爾連稅只是$910，很吸引吧！



去日本玩，就算是老友記，都會很想去shopping，如果需要包20公斤寄艙行李的「隨心飛」，來回福岡連稅亦只是$1,317。

這次的「樂齡暢遊亞洲優惠」預訂日期由即時起至5月5日（23:45），旅遊日期為2025年5月7日至7月13日，留意義烏、常州、宮古（下地島）、大邱、清州因為於5月底至6月底才首航，所以當然要等開航後才可以出發！提提老友記，想享用這個優惠，必須在航班出發日期或之前已經年滿60歲，換句話說，訂票時未夠60歲，但7月13日前夠60歲，都可以選擇購買生日後出發的機票。

香港快運航空「樂齡暢遊亞洲優惠」

網址：https://bit.ly/sctc250502







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