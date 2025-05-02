《澳洲雷霆猛男SHOW》亞洲巡演載譽歸來！6月27日起一連三日「澳門銀河」最新沉浸式黑盒子表演場地舉行

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來自賭城拉斯維加斯的國際級猛男舞蹈派對《澳洲雷霆猛男SHOW》，將於6月27至29日強勢載譽回歸澳門！本次巡演首次進駐「澳門銀河」最新的沉浸式黑盒子表演場地——G Box，「零距離體驗，零死角互動」，連續3日舉行共6場熱力澎湃的演出。今次「猛男SHOW」演出史無前例地僅設400多個座位，配合獨特的黑盒子設計，無論從哪個角度都能拉近觀眾與表演者之間的距離，打造狂野的互動派對體驗，絕對是今年不可錯過的視覺饗宴！

以藝術、魅力與節奏打造難忘 Girls’ Night

《澳洲雷霆猛男SHOW》全球巡演已經排到2026年，魅力橫掃俄羅斯、英國、加拿大、新加坡、韓國及台灣等25個城市，人氣席捲全球。演出團隊由經過嚴格挑選及高規訓練的澳洲舞者組成，長達75分鐘的精彩舞蹈派對，結合現代舞、爵士舞、街舞風格，配合聲光特效、緊湊的舞蹈張力與強勁音樂節拍，以健碩肌肉展示澎湃舞蹈，與觀眾們近距離演出，這臉紅心跳的體驗，熱情火辣得來又不落俗套。場地設計亦為觀眾加插小驚喜，除主舞台外更特設觀眾席後方小舞台，全面提升親密觀賞角度，令每位女士都能盡情投入舞動魅力之Girl’s Night！

「澳門銀河」G Box狂野派對首度登場

G Box是「澳門銀河」最新的沉浸式黑盒子表演場地，特設約400多個觀眾席，突破以往舞台距離感。演出期間，舞者走入觀眾席與女士互動，打造充滿驚喜與互動感的沉浸式體驗，令人心跳加速！每場特設有Meet & Greet環節，觀眾有機會與猛男們近距離互動或合照，留下難忘的時刻。

澳門首設VIP香檳尊席

《澳洲雷霆猛男SHOW》將於6月27至29日舉行（共6場），票價分為MOP/HKD$700（VIP香檳尊席）、$470及$300。VIP區首次於澳門場配設香檳及專屬桌位座席的升級體驗，讓觀眾可以在更舒適的環境下感受這場視覺與節奏交織的盛會。門票將由即日起於銀河票務、大麥網、廣星售票網、攜程及K11公開發售。

《澳洲雷霆猛男SHOW》 2025亞洲巡演澳門站

日期：2025年6月27至29日（星期五至星期日）

時間：6月27日（星期五）8pm；6月28日（星期六）3pm、6pm、9pm；6月29日（星期日）3pm、6pm

地點：「澳門銀河」明珠大堂1樓「G Box」

購票網站：https://www.galaxyticketing.com/

備註：未滿18歲禁止觀看







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