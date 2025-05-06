海洋公園水上樂園5月17日重開｜全日暢玩門票$168起，DSE考生半價入場及會籍會員五折優惠

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香港海洋公園水上樂園將於5月17日強勢回歸，大家再暢玩刺激滑水梯、造浪池和其他精彩設施，最新優惠包括全日暢玩水上樂園 門票港幣 $168起，應屆 DSE考生可以優惠價$84購買水上樂園重開首日門票，以及海洋公園全年會籍會員專享五折限時優惠，即睇著數詳情！

香港海洋公園水上樂園將於5月17日強勢回歸，並於暑假前推出初夏限時優惠，全日門票售價低至港幣$168（適用於小童及全日制學生），讓你與親朋好友全日激玩！

應屆 DSE考生專享首日門票半價優惠

為慰勞應屆DSE考生的努力，水上樂園特別呈獻DSE考生專屬優惠！由即日起至5月17日，應屆 DSE考生可以優惠價港幣 $84（原價港幣 $168）購買5月17日水上樂園重開首日門票，放鬆身心，盡情激浪，留意優惠門票數量僅限 3,000 張！

海洋公園全年會籍會員五折限時優惠

海洋公園全年會籍會員亦可專享獨家優惠，由即日至6月30日，會員購買水上樂園門票，即享半價優惠！成人門票只需港幣 $144（原價港幣 $288），小童或全日制學生門票只需港幣 $84（原價港幣$168）！優惠門票可於2025年5月17日至6月30日期間使用。

香港海洋公園水上樂園網站

waterworld.oceanpark.com.hk







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