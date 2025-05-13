香港心聆與萬寧合作免費心理健康諮詢，45分鐘情緒健康會談，附參加方法及詳情

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香港人生活壓力大，每日面對於工作、家庭及日常生活各樣問題，精神健康服務需求日趨增加，但公營醫療服務輪候時間冗長 ，私營服務則相對昂貴，未必人人可以負擔，情緒受困人士難以及時得到適切的治療。香港心聆與萬寧合作於指定門市提供免費「心理健康諮詢」，如果你想了解自身的情緒狀態及需要，或經歷輕微情緒健康問題，不妨抽時間靜下來，與香港心聆專業培訓的心理健康主任會面舒緩問題，即睇參加方法及詳情。

香港心聆與萬寧攜手合作免費「心理健康諮詢」（Wellbeing check-in）服務至今營運一年，已為近500名有需要人士提供適切的免費心理支援，當中部分用家曾表示自己沒有傾訴對象、又或不了解自己實際情況等。此服務令社區的精神健康得到改善，提升大眾對精神健康的認知及重視。

「心理健康諮詢」（Wellbeing check-in）是香港心聆的服務之一。除此之外，機構於2022年推出「社區心活指南計劃 （Improving Access to Community Therapies, iACT®）」，為有需要的人士提供專業、以一對一會談為主的低密度心理支援，至今培訓了130位心理健康主任，並已為超過9,500名有需要的人士提供具有實證為本的心理支援。其成效評估 顯示，逾7成有抑鬱或焦慮徵狀的求助者在接受治療後情況明顯好轉；更有近6成半較嚴重求助者，在接受兩節或以上治療後復元。

社區心活指南（iACT）計劃提供6-8節免費及短期的線上或面對面的免費心理健康支援。讓他們能夠學習管理自己的情緒，應對日常生活中的挑戰

何人有參加資格 ?

「心理健康諮詢」計劃為符合以下條件的18至65歲之人士而設，如你想了解更多自己的情緒健康，或正在經歷以下狀況︰包括輕微至嚴重焦慮（包括社交、廣泛性、健康、學業等焦慮）、輕微至中等抑鬱及其他情緒困擾，例如：低自尊感、完美主義、輕微憤怒問題、人際關係困擾、低動力、缺乏意義及麻木都符合參加資格。

留意，本服務不適合已被診斷嚴重或精神疾病狀況較複雜的人士。

免費心理健康諮詢服務由香港心聆所培訓的心理健康主任提供，他們皆完成不少於120小時的專業培訓。

參加者完成網上登記後，參加者可選擇於指定的萬寧門市或在線上與心理健康主任會面。費用全面，而且你可以彈性安排會面時間，可選擇英文、廣東話或普通話進行，所有個人資料及談話内容均會獲保密。如有需要，心理健康主任亦會為在諮詢過程中評估結果顯示有輕微至中度抑鬱或焦慮困擾的人士提供短期心理支援，並在有需要時協助參加者連繫合適的社區資源，提供進一步支持。

除實體會面外，你亦可選擇過以電話或視像通話形式接受服務。

5間萬寧門市提供免費心理健康諮詢

現時共有5間萬寧門市提供「心理健康諮詢」，地點遍布港九新界，包括鰂魚涌太古坊、銅鑼灣總統戲院、中環ifc mall、尖沙咀中港城及上水新都廣場分店，方便有需要人士接受心理健康諮詢；有需要人士亦可選擇在網上方式（視像通話或電話）接受服務。

由即日起，你可於以下5間指定香港萬寧分店與我們的心理健康主任會面，使用免費的「心理健康諮詢」，了解自身的情緒狀態及需要，儘早得到專業建議和跟進。

香港心聆（Mind HK）與萬寧免費心理健康諮詢服務

https://www.mind.org.hk/zh-hant/services/wellbeing-check-in/







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