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2025-05-13

澳門葡京人抵玩套票 一晚住宿連早餐及L’OCCITANE南法下午茶

#澳門酒店 #澳門 #玩樂what’s on #Hot Deals

　　想去澳門玩兩日一夜，最傷腦筋一定是酒店住宿，千多元套票包早餐及名牌下午茶，還送贈限量禮品，夠晒抵玩！

 

　　澳門葡京人早前推出這個「愛與感恩」母親節主題節日體驗，訂房優惠是做到5月20日，選擇入住日期更可至6月30日，最重要只是$1399澳門幣，已包括雙人入住一晚Maison L’OCCITANE主題住宿客房連早餐，還有安琪兒咖啡及酒廊享用Maison L’OCCITANE品味南法下午茶，除開每人$700，以澳門酒店價格來說，算是抵玩。

 

Maison L’OCCITANE主題住宿，當然唔少得 L’OCCITANE的獨家洗護產品，讓你置身於普羅旺斯的浪漫法國風情裏。

 

於「安琪兒咖啡及酒廊」享用Maison L’OCCITANE品味南法下午茶，並獲贈L’OCCITANE限量版禮品一份。

 

有機會得到L’OCCITANE限量禮品

 

Info

住宿套票：

•　雙人入住Maison L’OCCITANE 高級客房一晚一間

•　雙人精選早餐

•　安琪兒咖啡及酒廊享用Maison L’OCCITANE品味南法下午茶

•　L’OCCITANE限量版禮品一份

•　入住期間免費自助泊車

•　免費使用室內游泳池

套票價格：澳門幣1,388元起

預訂日期：即日起至2025年5月20日

入住日期：即日起至2025年6月30日

網址：https://www.lisboetamacau.com

 

 

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