尖東星光大道龍舟美食街與大熊貓打卡點｜國際龍舟邀請賽6月7-8日精彩舉行，設啤酒樂園歡樂

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今年旅發局「永明香港國際龍舟邀請賽」將於6月7 日至8 日，但5 月31 日端午節你已可以感受熱鬧氣氛，尖東將化身成全港最大型日夜龍舟嘉年華，有龍舟美食街和「Panda Friends@香港海洋公園」端午主題打卡熱點打響頭炮，一連九天食買玩慶祝及迎接國際龍舟邀請賽盛事。

香港旅遊發展局（旅發局）推出「香港節慶 文化躍動」平台，向旅客及本地市民推廣傳統節日及本地藝術文化活動，6月7及8日即將舉行旅發局「永明香港國際龍舟邀請賽」。今年超過190 隊、逾4,500 名健兒參加6 月7 至8 日一共19 項賽事，參加人數及隊伍數量更勝去年及來自12個國家及地區。

今年特別新增中學組別賽事，以鼓勵年輕人接觸傳統非遺文化；而紀律部隊賽事亦將登場，屆時多支紀律部隊及輔助部隊的龍舟隊，將展開龍爭虎鬥。

「太陽馬戲團」6 月7 日至8 日下午1 時至6 時於尖沙咀星光大道、 尖東百週年紀念花園不定時快閃演出。

龍舟美食街、Panda Friends熊貓打卡位及精品

5 月31 日端午節當天起尖東化身成龍舟日夜嘉年華，星光大道「龍舟美食街」率先開幕，10 間攤檔將連續九天推出龍舟主題美食，包括端午糭、龍舟造型街頭小食及多款消暑飲品。

熊貓Fans注意，香港海洋公園超萌「Panda Friends」包括大熊貓安安、可可、盈盈、樂樂及龍鳳胎寶寶家姐和細佬，將以端午節主題造型亮相，成為全新打卡位。同場還有期間限定店發售「萌爆」熊貓精品。市民旅客於參與美食街攤檔消費，更即可獲贈精美熊貓貼紙乙包（每次隨機發送兩款貼紙，全套10 款，送完即止）

另外，6月7日及8日尖東百週年紀念花園現場加設賽事直播專區，旅發局聯同本地鮮釀啤酒生力香港特設啤酒樂園，提供多款生啤讓市民旅客暢飲消暑。此外，訪港旅客在尖沙咀天星碼頭、香港國際機場及香港西九龍站的旅發局旅客諮詢中心或設於尖東海濱的旅客啤酒券領取處憑有效旅行證件，即可免費領取啤酒兌換券到啤酒樂園換領指定生啤一杯。

啤酒樂園 6 月7 日至8 日下午2 時至10 時於尖東百週年紀念花園舉行。

龍舟美食街、「Panda Friends@香港海洋公園」期間限定店

日期︰5 月31日（端午節）至6 月8 日

時間︰1pm-10pm

地點︰尖沙咀星光大道

註︰「Panda Friends@香港海洋公園」端午主題打卡熱點全日開放（亮燈時間至晚上10時）

永明香港國際龍舟邀請賽

日期︰6月7日及8日

地點︰尖沙咀東部海濱

觀賞位置： 有蓋看台位於近星光大道入口，九龍香格里拉對面

https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/dragon-boat-races.html







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