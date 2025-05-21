免費搭乘澳門Hello Kitty主題穿梭巴士｜暢遊北區及Sanrio夢幻花園打卡熱點及預約教學

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澳門Hello Kitty主題巴士出沒注意！大家去澳門又多個玩樂熱點，Hello Kitty主題免費穿梭巴士正式登場，車身及座位都充滿 Hello Kitty元素靚喎！不過最吸引遊客是主題巴士途經的上落車站，前往熱門Sanrio characters夢幻花園方便得多，一次過同人氣角色打卡，即睇Hello Kitty主題免費穿梭巴士預約方法！

Hello Kitty主題巴士首次登陸澳門北區，巴士車身、座椅、扶手等融入了豐富的Hello Kitty元素，車內處處是打卡點。全線六個巴士站，各有一位Sanrio卡通人物包括Hello Kitty、Hangyodon、Cinnamoroll、My Sweet Piano、Kuromi，同埋Gudetama駐守站牌上面，記得留意啦！

主題巴士將從青茂口岸或關閘口岸出發，在北區循環行駛，沿線設有六個下車站點︰菜園新街（近關閘口岸）、黑沙環東方明珠、祐漢街市公園、逸園、筷子基東方海岸及青茂口岸，串聯北區各處景點及商圈。

旅客乘搭Hello Kitty主題巴士暢遊澳門北區Sanrio characters夢幻花園更方便！大家可以一次過遊覽以Sanrio旗下六個人氣角色Hello Kitty、Cinnamoroll、Kuromi、Hangyodon、My Sweet Piano及Gudetama，在澳門北區（祐漢街市公園、青洲坊蓮花廣場、李寶椿街及青洲大馬路）打造大型打卡裝置及主題裝飾。

祐漢街市公園以美食為主題， Gudetama化身超巨雞蛋仔造型隧道。

Sanrio characters夢幻花園-祐漢街市公園以美食為主題，有Cinnamoroll、Gudetama及Hangyodon陪你打卡，Gudetama化身超巨雞蛋仔造型隧道，你仲可以走入隧道多角度打卡或轉轉Gudetama雞蛋串串玩樂，旁邊巨型Cinnamoroll立體造型小屋好可愛，Cinnamoroll的小帽變成了葡撻呢！你更可與 Hangyodon下棋及以燒餅造型的Hangyodon selfie！

巨型Cinnamoroll立體造型小屋好可愛！

Fans一定要同Cinnamoroll的小帽變成了葡撻座位打卡！

Hangyodon陪你下棋及打卡！

青洲坊蓮花廣場以花卉為主題，有Hello Kitty、Kuromi及My Sweet Piano 坐鎮，先有Hello Kitty 粉紅色及Kuromi粉紫色主題花車歡迎大家到訪，而My Sweet Piano坐於以粉紅色花樹下打鞦韆好chill，打卡充滿少女心！

Hello Kitty 粉紅色及Kuromi粉紫色主題花車

心型花圃是大家的指定打卡位

My Sweet Piano坐於以粉紅色花樹下打鞦韆

想同 Sanrio人氣卡通人物打卡，要留意青洲坊蓮花廣場6月1日、7月6日、8月3日、9月7日及10月5日3pmp -3:30pm的快閃見面會。祐漢街市公園於5月31日、10 月1日、2日及7日則有舞蹈表演。

青茂口岸有大型充氣Hello Kitty打卡位

青洲大馬路180米打卡牆

網上預約免費搭Hello Kitty主題巴士

Hello Kitty主題巴士由5 月18日至10 月13日（周一至日，每日5 班車）行駛，每日10am︴1130am、1pm、3pm及4:30pm，由青茂口岸開出，途經菜園新街（近關閘口岸）設上落客站，之後會喺黑沙環東方明珠、祐漢街市公園、逸園，以及筷子基東方海岸，設有落客站。即日起公眾即日起可透過活動專頁（www.mocommunityevent.com）預約搭乘日期及時間，免費接載居民和旅客走進社區。

Hello Kitty主題巴士預約方法及需知

留意，乘搭Hello Kitty主題巴士的人士須先進行預約。主題巴士採用實名預約，恕不接受任何代約、轉贈或轉讓等行為。每班車共25個預約名額(含座位及站位)。以先到先得方式預約，相關班次額滿即止。

主題巴士自5月17日起，每日開放翌日起計14天內的預約名額。預約人數上限4人(包括預約人)。預約人須親臨乘車，所有同行者須與預約人一同上車。

主題巴士按時發車，逾時不候。預約人及所有同行者，須按預約班次時間提早15分鐘到達上車點，並按站點工作人員指示排隊上車，按序自行選擇座位或站位。上車時須向站點工作人員出示有效「乘車碼」及預約人的身份證明文件正本

查詢︰ （853）28500136或（853）28575472或（853）28575439。

活動專頁亦設地圖導航功能，讓乘客準確查找上下車站點。大家亦可參考北區美食地圖，發掘巴士站點周邊的特色商戶及探索社區，在區內遊樂消費。

參加者在2025年4月14日至10月11日期間，於北區指定商戶使用指定移動支付工具進行電子消費且單筆消費金額滿50澳門元或以上，可獲得抽獎機會一次，有機會獲取Sanrio characters精美禮品。詳情可參考https://www.mocommunityevent.com/zh_mo/consumer_lottery.html







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