狗狗保育嘉年華2025｜海洋公園人寵暢遊玩攤位遊戲，套票送禮品包，籌款支持海洋公園保育基金

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同毛孩一齊去海洋公園暢玩兼做善事！香港海洋公園保育基金將於5月30日舉辦「保誠保險呈獻：香港海洋公園保育基金狗狗保育嘉年華」，套票已入場券及豐富禮品包，人寵一同合力玩攤位遊戲完成挑戰贏小禮品。是次活動所籌得善款，將用作支持保育基金在本地及亞洲的野生生態保育工作， 5月25日將截止報名，大家要把握機會。

每份狗狗活力套票已包含「狗狗保育嘉年華」攤位遊戲券兩張，每張攤位遊戲券最多可累積印章5個，換取小禮品。參加者更可在活動當日於「大會詢問及獎品換領處」以港幣50 元正加購攤位遊戲券一張。參加者可累積活動印章滿5個可獲海馬級獎品一份，累積印章（可合併遊戲劵計算）滿15個可獲中華白海豚級獎品一份。

參加者與狗狗可分別憑入場門票及「狗狗保育嘉年華」大會主題三角領巾於活動當天海洋公園開放時間內在指定入口處入園遊玩。參加者需依照「狗狗保育嘉年華」（分為「中小型犬 (15公斤以下」及「大型犬(15公斤或以上)」兩款）上的指定時間參與智趣攤位。

大會另設打卡點、主題講座及交流環節，瑜伽導師會即場教導主人與狗狗一齊練習瑜伽及穴位按摩，更請來香港聖約翰救護隊教導狗狗急救及主人的戶外急救法，一起避免意外及自救！主人更可和愛犬一起以手印及掌印共同製作保育主題圖畫，「印」證同心守護生態及其他物種。園內指定小食亭更特別為狗狗準備有營小食。

每份活動禮包包含「狗狗保育嘉年華」大會主題三角領巾一條、Advance 成犬糧試食裝、AIRSIDE餐飲及零售優惠券、Grind & Brew 堂食優惠券、Instinct Raw Boost （雞）／（小型犬糧）試食裝、Naturawr 狗狗食品試食裝、Pets buddy 犬用羊奶粉、Pricerite FURRIES竹碳尿墊試用裝中碼(2片裝)、Vetalo 精選體驗裝、V-Planet 小型成犬素食糧及南豐紗廠餐飲及零售優惠券。

「狗狗保育嘉年華」狗狗活力套票$750包狗隻進入海洋公園名額一個、海洋公園標準入場門劵兩張（僅活動當日有效；適合3-64歲人士使用）、活動禮包一份及狗狗保育嘉年華攤位遊戲券2張。「狗狗保育嘉年華」所籌得的善款，將用作支持保育基金在本地及亞洲的野生生態保育工作。活動於5月25日截止報名。

「保誠保險呈獻：香港海洋公園保育基金狗狗保育嘉年華」

日期： 2025年5月30日（星期五）

正門登記及領取活動禮品包開放時間：早上10時至下午4時

嘉年華智趣攤位開放時間：早上11時至下午6時

截止報名日期︰2025年5月25日晚上11時59分

套票類型：狗狗活力套票$750、追加特惠門票（不包含狗隻進入海洋公園名額）$200

「狗狗保育嘉年華」網上報名

https://www.opcf.org.hk/tc/prudential-presents-opcfhk-pawservation-fest-carnival







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