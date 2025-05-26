車主必讀！電子交通告票平台6月15日推出，常見問題與防騙貼士

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香港警務處計劃建立全新的「電子交通告票平台」將於2025年6月15日推出，以電子方式處理定額罰款通知書，車主將告別實體告票？有冇短訊及電郵告票樣本可參考？如何登入「電子交通告票平台」？萬一被抄牌如何交罰款？警方亦提醒收到短訊或電郵電子告票都要望清楚，以免跌入網騙陷阱，即睇三大防騙小貼士！

警務處將於2025年6月15日，開始逐步實施告票電子化。屆時，如車主、駕駛執照及相關牌照持有人，已經向運輸署提交已核實的電子聯絡方式。警方於發出告票時，就會根據該電子聯絡方式，向其發出電子告票。如提供的是流動電話，違例人士會收到短訊告票；如提供的是電郵地址，違例人士則會收到電郵告票。

全新「電子交通告票平台」

推出日期︰2025年6月15日

https://www.etrafficticket.gov.hk/

Q1 6 月15日後再沒有實體告票？

警務處表示為讓市民有充分時間適應，計劃初期將會實施「雙軌並行」，即在發出電子交通告票的同時，繼續於現場向違例人士發出實體告票。不論短訊告票或電郵告票，亦會載有足夠資料，違例人士可根據該短訊或電郵沿用傳統的繳款方式清繳罰款。

警務處亦會配合告票電子化，同步推出「電子交通告票平台」專屬網站及流動應用程式，讓市民隨時隨地於平台查閱告票詳情及以新加入的電子支付方式清繳罰款。

Q2如何登入「電子交通告票平台」？

車主或司機可透過香港身分證登入、或「智方便」登入及使用「電子交通告票平台」帳戶，便利車主及司機核實其電子吿票，並在網上處理相關事宜，繳交罰款。另一方面，警方即時存取相關記錄，此外交通違例的資料及數據上傳到系統，確保相關的電子紀錄可供即時檢視，以即時回應公眾查詢，便利公眾的需要 。

Q3短訊及電郵告票Vs實體告票有咩分別？

短訊及電郵告票的內容與現時實體告票大致相同，同樣會載有以下幾項，讓車主或司機根據資料，沿用傳統的繳款方式（如自動櫃員機、繳費靈、郵遞繳款、電話理財服務及郵政局櫃位等）清繳罰款。

• 通知書編號；

• 電子定額罰款通知書的日期；

• 車輛登記號碼；

• 違例事項的發生時間、日期及地點；

• 違例事項的編號；

• 定額罰款金額；

• 電子繳款號碼及帳單類別；及

• 繳款限期等重要資料。

電郵電子告票樣本

短訊告票樣本

Q4短訊及電郵告票有何繳付方法？

車主或司機可透過「電子交通告票平台」專屬網站或流動應用程式，查閱告票詳情及以新加入的電子支付方式清繳罰款（包括轉數快（FPS）、信用卡及支援手機上多種信用卡電子錢包繳費等），於平台繳款更可即時更新及隨時查閱告票的繳款狀態。

三大防騙小貼士

收到短訊或電郵電子告票都要望清楚，以免跌入網騙陷阱。注意切勿隨意點擊任何電郵或短訊內的超連結。於未確定對方身份前，切勿透露任何個人或賬戶資料。如有懷疑，請即打防騙易熱線18222與警務處反詐騙協調中心聯絡。即睇以下防騙小貼士！

1「短訊發送人登記制」——「#」

警方已登記參與通訊事務管理局辦公室的「短訊發送人登記制」，將來的短訊告票會使用以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」——「#HKPF-eTT」。

2不會附有任何超連結

不論是短訊告票或者電郵告票，都不會附有任何超連結。

3網址域名——「.gov.hk」

警方的「電子交通告票平台」（www.etrafficticket.gov.hk），如同其他香港政府官方網站一樣，網址域名結尾均必定為.gov.hk。例如：警務處的官方網站www.police.gov.hk；或運輸署的官方網站www.td.gov.hk。







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