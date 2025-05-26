迪士尼樂園「史迪仔日」全新美食與精品推介，與史迪仔好友打卡，港人只需$859享兩次入園優惠

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真人版《史迪仔》電影5 月29日即將上映，大家入場睇戲支持外，粉絲更可即日起至6月26日到香港迪士尼樂園度假區親身擁抱史迪仔，將全新史迪仔主題商品帶回家及品嘗打卡美食，一起迎接「史迪仔日」（Stitch Day）！香港居民更可以港幣 859元專享「雙重暢玩」門票優惠，先跟好友到樂園與史迪仔慶祝紀念日，再投入6月28日起展開的香港迪士尼20周年奇妙派對，入園兩次！

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海港城3米高超萌史迪仔︰5大打卡點、母親節見面會及主題工作坊，期間限定店逾800款精品

香港迪士尼20周年奇妙派對 - 6月28日開始！ 限定巡遊花車及無人機表演，859元入園優惠延長



今期史迪仔大熱，當然要把握機會同史迪仔打卡！5月25日至6月26日，史迪仔將會與妮露於探險世界與大家見面，亦會與安琪於明日世界驚喜現身，各位 Fans更可到動畫藝術教室學習繪畫史迪仔，親手畫出獨一無二的史迪仔！

來到樂園點少得 shopping， 與朋友打造可愛史迪仔造型？一系列全新史迪仔主題精品已經陸續上架，包括時尚服飾、配飾、公仔、家居用品、限量版徽章等，是粉絲必購之選。

全新史迪仔主題美食好睇又好食，fans可於明日世界的戶外小食亭享用全新史迪仔夏威夷薄餅、史迪仔杯子蛋糕和小甘芝士蛋糕。而度假區內三間酒店的餐廳，包括翠樂庭餐廳、星航圖咖啡廳和藝彩廚亦將於活動期間推出多款史迪仔主題甜品，如菠蘿椰子慕絲蛋糕、石榴藍莓乳酪慕絲蛋糕、茉莉朱古力蛋糕等，讓你延續甜蜜滋味！

由即日起至2025年7月31日，香港居民更可以港幣 859元專享「雙重暢玩」門票優惠，入園兩次！先跟好友到樂園與史迪仔慶祝紀念日，再投入6月28日起展開的香港迪士尼20周年奇妙派對，感受雙重的喜悅！

香港迪士尼樂園

https://www.hongkongdisneyland.com







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