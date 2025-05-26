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2025-05-26Text: wong lin lin rachel

海運戲院最後一日「經典盲盒場」，一律$56／端午節神秘場，票價優惠$40

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　　屹立尖沙咀天星碼頭半世紀的海運戲院，於21日宣佈營業至6月1日晚上。在最後營運階段，海運戲院推出餐飲食品優惠外，還推出特別場「經典盲盒」主題作結，戲票亦以優惠價發售，由於反應熱烈，門票已告售罄，海運戲院瞬即宣佈加場，在同日晚上加開一場經典盲盒場，門票同樣只需要56元，散場後觀眾可獲贈海運戲院紀念卡。

 

 

　　海運戲院在其Facebook專頁公佈消息，原定在6月1日晚上9時40分推出的「經典盲盒場」，由於反應熱烈，戲票被搶購，於是決定在同日加開一場晚上7時40分經典盲盒場，戲票票價同樣是56元，觀眾散場後可獲贈海運戲院紀念卡一張。

 

　　海運戲院【嘉禾經典盲盒場】

 

1.日期：6月1日（日）（加開場）

時間：7:40PM 

地點：海運戲院（超巨幕）

票價：$56 

備註：盲盒場觀眾可於散場後獲贈海運戲院紀念卡一張

 

 

2.日期：6月1日（日）（全部售罄）

時間：9:40PM （全場爆滿）

地點：海運戲院（超巨幕）

票價：$56 

備註：盲盒場觀眾可於散場後獲贈海運戲院紀念卡一張

 

 

　　另外，在Facebook專頁公佈消息，海運新戲神秘場再度推出！間中海運戲院都會推出新片神秘場，跟觀眾玩電影盲盒開箱率先看新戲。為了讓觀眾重溫這個回憶，戲院再推出神秘場，今次同樣在完場後有神秘禮物送給觀眾，而這一場戲票收費只需40元。

 

日期：5月31日（六）

時間：7:30PM

地點：海運戲院（超巨幕）

票價：$40

備註：網上購票免手續費

詳情請參閱嘉禾院線Facebook專頁

 

 

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