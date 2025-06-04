吃喝玩樂
玩樂 What’s On

加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-06-04Text: wong lin lin rachel

嘉禾MegaBox 6月9日結業，最後營業日經典盲盒場 IMAX尾場戲票$40

#著數優惠 #玩樂旅遊 #香港好去處 #嘉禾院線 #海運戲院 #商場活動 #MegaBox #結業潮

　　嘉禾院線再有戲院結業，繼尖沙嘴海運戲院後，嘉禾院線在6月4日宣布，位於九龍灣MegaBox商場的戲院，因租約期滿，將於6月9日結束營業，MegaBox 分店同時會推出優惠及特別場次答謝影迷，IMAX 影院尾場提供 40 元票價。另外，有傳位於上址戲院，將會由影藝戲院接手，而且已在社交平台發佈招聘廣告。

 

 

　　繼屹立在尖沙嘴天星碼頭半世紀的海運戲院，於6月2日結業後，嘉禾院線今日（4日）表示，因租約期滿，嘉禾 MegaBox 將於 6 月 9 日起結束營業。與此同時，亦宣布推出優惠及特別場答謝影迷，包括經典盲盒場，IMAX 影院尾場亦會提供 40 元票價驚喜回饋影迷。

 

 

　　在嘉禾院線Facebook內宣布的優惠：「於嘉禾MegaBox最後營業日68日，尾場將會舉辦經典盲盒場，同時IMAX影院尾場亦會提供$40票價大驚喜回饋影迷。」有關場次預售詳情即將公佈，詳情請留意嘉禾院線Facebook及網頁。

 

【經典盲盒場及IMAX震撼大驚喜】

凡購買當晚經典盲盒場及尾場IMAX電影的觀眾，將獲得嘉禾MegaBox紀念卡一張。

 

【嘉禾MegaBox感謝優惠*】

小食部亦將推出一系列優惠活動

優惠1：當日（6日8日）指定套餐$40

優惠2：當日（6日8日）指定商品$40起

優惠3：於6月9日-6月30日期間，凡持任何日子之嘉禾MegaBox戲票到任何嘉禾戲院小食部消費滿$65即減$10*

*以上優惠受各條款及細則約束

 

　　

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

更多玩樂 What’s On文章
你可能感興趣
#著數優惠 #玩樂旅遊 #香港好去處 #嘉禾院線 #海運戲院 #商場活動 #MegaBox #結業潮
更多吃喝玩樂文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
關稅戰
大國博弈
More
Share