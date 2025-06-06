影藝戲院進駐MegaBox 配備IMAX 巨幕 荷里活廣場分店率先開幕

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海運戲院已經成為香港人的集體回憶，雖然它跟嘉禾MegaBox同一命運，因租約期滿結業，但九龍區的影迷也不用太失望，影藝戲院宣布繼銅鑼灣JP及青衣城後，今年再度拓展戲院版圖，正式遍佈港九新界，旗下第三及第四名成員即將火熱登場，更是影藝戲院強勢回歸九龍區的重量級喜訊！

全新影藝戲院選址東九龍交通樞紐：鑽石山荷里活廣場之「CineArt Hollywood」及位處九龍灣商貿區心臟地帶之「CineArt MegaBox」，即將緊接於今個暑假升級開業，居住在附近的街坊，可以再次入場欣賞電影。

首先，即將搶先開幕之「CineArt Hollywood」樓高兩層，佔地38,000平方呎、6大影廳提供約 1,600個座位，為東九龍區內最大型戲院。戲院設計輪廓簡潔俐落，同時保留影藝戲院獨有風格，以其品牌主題顏色薄荷綠為設計主調；戲院購票大堂空間感充足，揉合檢票區內之寬敞長廊，帶來一股清新舒適感，為社區帶來和諧感覺，讓到場影迷盡享電影世界帶來的無窮樂趣。

而緊接登場之「CineArt MegaBox」，為影藝戲院自2018年與九龍灣影迷暫別後，相隔7年再度重臨同區，別具意義。戲院更是九龍灣區內最多影廳的戲院，合共提供7個影廳，包括採用東九龍區內首次配備同為區內唯一之 IMAX® with Laser 巨幕。IMAX® with Laser 獨有技術帶來更清晰、更光亮以及更大對比的辨識度，讓觀眾遊走於沉浸式的電影世界。

影藝戲院秉承以搜羅環球精品電影為理念，重視富有質感的大銀幕體驗，旨在創造不同社區的文化地標，並成為電影爱好者的必訪之地。有關全新戲院票價資訊及更多優惠詳情，敬請密切留意稍後公佈。

CineArt Hollywood

地址：鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場3樓

CineArt MegaBox

地址：九龍灣宏照道38號10樓







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