荔枝大豐收︱元朗大生圍荔枝工作坊早鳥優惠73折，本地果園任摘荔枝樹上熟$99位

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6月戶外活動推介︰果園摘荔枝！2025年本地荔枝大豐收，有果園6月初推出荔枝園開放日「自助採摘荔枝活動」早鳥優先價$99位，親手摘香甜多汁的荔枝特別有滿足感！香港觀鳥會亦舉辦【盛夏限定】魚塘荔枝工作坊，工作坊脅你漫步魚塘及採摘樹上熟新鮮荔枝，有得食又可了解本地農養魚業，早鳥報名更有73 折，即睇兩大推介報名詳情。

潘媽媽果園︱早鳥優惠$99／位摘荔枝

原來摘荔枝季節非年年都有，因為荔枝和龍眼要三年至有一造，幸運地今年本地荔枝大豐收，大家有機會髒驗摘荔枝！本地果園潘媽媽果園園內種植100棵荔枝樹，荔枝已經成熟，一粒飽滿新鮮荔枝掛於枝頭，荔枝園開放日的「自助採摘荔枝活動」即日開鑼，早鳥優惠$99／位，入場費已包括1磅自摘荔枝。

潘媽媽果園有咩品種荔枝摘？果園自家種植的桂味荔枝樹，荔枝味特別香濃，大家可以即摘係樹上熟荔枝，品嘗味道清甜可口、鮮甜多汁、肉質嫩滑的本土鮮味道。果園荔枝數量有限 ，摘完即止。打算親子一齊摘荔枝，潘媽媽果園都係好地方，因為果園荔枝樹偏矮，小朋友伸手摘到易有滿足感及支持本地農業。

潘媽媽果園自家種植的桂味荔枝樹，荔枝味特別香濃

到訪郊外地方，記得要準備蚊怕水和防曬用品，宜穿長褲及帶環保袋帶走樹上熟荔枝返屋企。

荔枝真實數量會根據天氣影響，而有所加減， 果園6月份開始旁邊的提子園會免費開放，大家可以同時摘香印提子、初夏提子、巨峰提子（$100-150／磅），並且可以餵羊咩咩（$10／扎）。在6月至9月，農場內分別會有不同的水果成熟，包括有桂味荔枝、石硤龍眼和香水檸檬成熟，6月至8月亦是香水檸檬收成期，摘龍眼則要等7月初。

潘媽媽果園夏季的當造水果採摘期（季節限定）：

荔枝：7／6 - 13／7

龍眼：13／7 - 30／8

香水檸檬：7／6 - 31／8

潘媽媽果園荔枝樹偏矮，小朋友伸手摘到易有滿足感。

7月1日至8月30日摘龍眼和摘香水檸檬時期

7月1日至8月30日摘龍眼和摘香水檸檬時期

潘媽媽果園荔枝園和龍眼園大豐收開放日

開放時期︰6月7日至30日（逢星期二、四、六、日開放）

開放時間︰週末11am-6pm、平日3pm-7pm

收費：優先報名優惠$99／位(大小同價，名額有限 ，額滿即止）已包括1磅自摘荔枝免費

地點︰元朗大棠村

查詢︰whatsapp 63460428 Lina

報名表格https://forms.gle/HKGGLUn492nJJqSs5

魚塘荔枝工作坊 ︱包車費、導賞及一斤荔枝

除了本地果園，香港觀鳥會亦舉辦【盛夏限定】魚塘荔枝工作坊，香港觀鳥會表示上年荔枝因極端天氣，狂風暴雨摧折繁花壓枝果樹，無法如期開花結果。果農心血毀於一旦，苦等兩年，終於迎來今年荔枝豐收季，荔枝果肉飽滿多汁，食落清甜爽口。工作坊將帶你漫步魚塘，即場親手採摘樹上熟嘅新鮮荔枝，體驗收成的喜悅。工作坊費用包括來回旅遊巴、導賞、活動保險及每人一斤新鮮荔枝，有得食又可了解本地農養魚業，參加者可享每斤 $25 優惠價加購荔枝；活動當日荔枝樹下即摘任食。參加者除咗可以帶一斤荔枝返屋企，更可享優惠價加購荔枝，親身支持本地漁農產業。

【盛夏限定】魚塘荔枝工作坊

日期︰2025 年 6 月 29 日（日）、7月1日（二）

時間 ︰下午 2:00 - 5:30

地點 ︰ 元朗大生圍魚塘

早鳥優惠︰成人 $188／位；小童 $178／位（原價 $260／位）

查詢 ︰23774387／fishpond@hkbws.org.hk

2025 年 6 月 13 日（五）23:59 前報名可享早鳥優惠價https://bit.ly/4jvnJDV

https://www.facebook.com/hkbws







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