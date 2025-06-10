《頭文字D》30周年紀念22米長廣告現身涉谷駅地下通道！日本7大汽車公司聯合應援！車迷打卡必到！

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別以為去跟偶像的巨型廣告打卡是女生們的專利，如果是這個廣告的話，應該很多男士們都會好想去拍照留念！說的是日本7大汽車公司，為了慶祝漫畫《頭文字D》推出30周年，而聯手在東京涉谷駅地下通道賣的巨型廣告！

《頭文字D》這套漫畫，除了在日本受歡迎，在港、台同樣有很多fans，更曾經於2005年拍成電影，周杰倫、陳冠希、余文樂、黃秋生，每個飛車的鏡頭都緊張刺激，非常精彩，到20年後的今天，都仍然有人問導演劉偉強、麥兆輝會不會拍續集！

這次出現在涉谷駅地下通道的大型廣告，足足有20米長，左邊是在《頭文字D》中出現過的7款汽車，上面寫著「#クルマが好きでよかった」，即是「能喜歡車真是太好了」。而右邊是7大汽車公司的logo，包括Suzuki、Subaru、Toyota、日產、Honda、萬事得及三菱汽車，上方寫著「私たちもです」（我們也是）作回應。這個聯合「應援」的畫面，絕對是史無前例！（試幻想，如果見到可樂、百事齊齊賣廣告，是否很震撼？）至於廣告的正中央，是重野秀一（しげの秀一）老師相隔11年再畫的「Project D」，fans有沒有很感動？

廣告展出日期是6月9日至15日，即是去到今個星期日為止，身處東京的朋友，不妨去打個卡，位置在東急田園都市線涉谷駅的B1F閘口外（A0、A1出口方面 道玄坂ハッピーボードA）。







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