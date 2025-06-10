七一著數優惠︱康文署場地免費、濕地公園與M+博物館免費參觀、海洋公園二人同行八折優惠

加入最愛專欄 收藏文章

特首李家超今日（10日）於行會前見記者，宣布一系列七一慶回歸28周年的各項優惠。文化藝術及消閒方面，康樂及文化事務署轄下多項收費康樂文化設施，以及漁農自然護理署轄下的香港濕地公園會於七月一日免費開放。同日，市民可免費參觀西九文化區M+標準門票涵蓋的所有展覽，以及香港故宮文化博物館所有專題展覽。活化歷史建築伙伴計劃的12個項目也將於六月中至七月初期間加開免費導賞團。另外，部分娛樂消閒則有減價優惠。

康文署：免費

市民可以個人身分免費使用康樂及文化事務署轄下多項收費康樂設施，例如羽毛球場、網球場、籃球場、壁球場、乒乓球枱、草地滾球場、健身室、高爾夫球設施、公眾游泳池及水上活動中心艇隻等。

科學館：免費

免費開放香港科學館和香港太空館的常設展覽（天象廳節目除外）。

香港濕地公園：免費

西九M+博物館及故宮：免費

1. 免費參觀西九文化區M+標準門票涵蓋的所有展覽和香港故宮文化博物館所有專題展覽。

2. 西九消費獎賞：於西九文化區指定餐飲及零售店鋪同日以電子支付方式消費滿指定金額（最多可累積四張不同店鋪的收據），即可換領「港幣$50現金／一小時泊車」券或「港幣$100現金」券。優惠先到先得，送完即止。

海洋公園：

市民於7月3日或之前到訪香港海洋公園，可享成人門票優惠。凡購買兩張成人入場門票（「二人同行」）即享八折優惠，「三人同行」或「四人同行」更可享七折優惠。

1. 於香港海洋公園紀念品店單次購買熊貓商品淨額滿300元可享八五折（此優惠不適用於寄賣品、Panda Friends產品、特定產品、固定價格貨品、海洋快證、「與動物親上加親」活動及自動販賣機）。

2. 於「熊貓薈」餐廳及園內小食亭惠顧熊貓主題食品或飲品可享八五折。

昂坪360纜車：

昂坪360小童及長者來回標準纜車門票二八折優惠

1. 小童／長者優惠票價：港幣42元

2. 優惠門票可在昂坪360東涌纜車站購買

山頂纜車：

優惠套票（來回）全日八五折優惠

1. 優惠票價：港幣142元（成人）及港幣71元（小童／長者）

2. 優惠套票可於6月30日至7月1日在山頂纜車官方網站購買





活動資訊網址：https://www.hksar28.gov.hk/tc/offer.php







【你點睇？】【你點睇？】特朗普與馬斯克關係破裂。你認為誰會取代馬斯克成為特朗普的「矽谷盟友」？► 立即投票