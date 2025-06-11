免費入場！香港藝術館新展覽「香江藏珍──香港三大古書畫收藏」展出93組橫跨唐代至清代瑰寶

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今年香港夏天似乎都會很悶熱，又多雨水，最適合留在室內活動！除了行商場，逛美術館都是不錯的選擇。香港藝術館（HKMOA）由今日起至10月7日，將會舉行「香江藏珍──香港三大古書畫收藏」展覽，首次讓三大世界級寶庫同場亮相──包括由已故本地收藏巨擘劉作籌建立的「虛白齋」、何耀光的「至樂樓」以及利榮森的「北山堂」。展覽精選93組橫跨唐代至清代的享譽中外文化的傳世瑰寶，見證香港收藏界的輝煌時代。

展覽由康文署主辦、香港藝術館和香港中文大學文物館聯合籌劃，康文署署長陳詠雯於展覽開幕典禮上致辭時表示，二十世紀中大量中國書畫及文物珍品輾轉流入香港，外國畫商和收藏家爭相搶購。三位收藏家希望將國粹留在中華大地，竭力搜羅中國歷代書畫珍品，因而創建了虛白齋、至樂樓及北山堂這三批世界級的私人珍藏。他們及其家人更將珍藏饋贈香港藝術館和香港中文大學文物館，作公開展示和教育用途，讓大眾了解鑑賞中國書畫之道。



主禮嘉賓博物館諮詢委員會藝術專責委員會主席許焯權教授、香港中文大學副校長陳德章教授、康樂及文化事務署署長陳詠雯、北山堂基金行政總裁江馨平和香港藝術館總館長莫家詠博士主持開幕典禮。

三大古書畫收藏各具特色。虛白齋藏品涵蓋了明清時期的主要流派，全面而清晰地反映中國書畫藝術傳統發展的脈絡。精選展品包括董其昌的《山水行書合冊》、傳為馬和之所繪的《齊風六篇》、張風的《古木高士圖》和羅聘的《鬼趣圖》等。



明代董其昌的《山水行書合冊》全套共十對開冊。（香港藝術館虛白齋藏品）



清代「揚州八怪」之一羅聘的《鬼趣圖》。（香港藝術館虛白齋藏品）

至樂樓以「先人品而後藝事」作為其收藏的先決條件，藏品以明末清初的書畫最為豐富。精選展品包括黃道周的《松石圖》、朱耷（八大山人）的《山水冊》、吳彬的《煙江疊嶂圖》和今釋的《行草書詩文冊》等。



明末清初畫家朱耷（八大山人）的《山水冊》（選頁）。（香港藝術館至樂樓藏品）



明末清初書畫家今釋的《行草書詩文冊》三十一開冊。（香港藝術館至樂樓藏品）

北山堂的收藏書畫兼重，涵蓋歷朝，以明清之作居多，當中有孤本罕品，也有名家翰墨。精選展品包括文徵明的《行書寄金陵友人詞》、陶鉉的《幽亭遠岫圖》、王寵的《行書借券》和南宋時期的《庭園雪霽圖》等。



明代文徵明的《行書寄金陵友人詞》。（香港中文大學文物館藏、北山堂惠贈）



元代陶鉉的《幽亭遠岫圖》。（香港中文大學文物館藏、北山堂惠贈）



展覽同場展示虛白齋、至樂樓和北山堂所收藏的明末清初畫家黃向堅作品《尋親圖》系列作品。

香港藝術館亦邀請了本地藝術家邱榮豐，以三大收藏中明末清初畫家黃向堅《尋親圖》系列中多變的視角及誇張變形的山石造境為啟發，創作兩組藝術裝置作品《迴渡》及《蜃曲》，用當代的角度重新詮釋一個獨特的香港十八區山水故事。



香港藝術家邱榮豐及其裝置作品《迴渡》。



香港藝術家邱榮豐裝置作品《蜃曲》 。

「香江藏珍──香港三大古書畫收藏」展覽

日期：2025年6月11日至10月7日

地點：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館4樓 至樂樓藏中國書畫館、吳冠中藝術廳及靜觀樓藏品廳

開放時間：星期一至三、五 10am-6pm、星期六、日及公眾假期 10am-9pm，星期四休館（公眾假期除外）

入場費：免費







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