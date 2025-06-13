香港非遺月2025｜智障人士展現藝術天賦 港鐵站展示絢麗貼紙

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康文署嘅非物質文化遺產辦事處（非遺辦）於六月推出首屆「香港非遺月」啦！「非遺月」以「香港處處有非遺」為主題，向市民及旅客推廣香港特有嘅非物質文化遺產（非遺）項目。非遺辦已經喺10個港鐵車站內展示「非遺巨型貼紙」。但係令人驚訝嘅係，呢啲生動有趣嘅貼紙竟然係出自一位智障人士之手，不如一齊嚟認識吓佢啦！

獨特畫作創意非凡 跨界團隊合作獲獎

冼凱琳是一名中度智障及自閉症患者，她自2023年起便接受了東華三院包玉星基金綜合職業復康中心暨宿舍的藝術發展服務。在這個過程中，她逐步發展成為一位多元藝術家。透過中心的藝術發展工作室—「易讀製作」的支持，她曾與來自不同領域的機構和團隊跨界合作，將她的創作轉化成文創產品及平面設計。

在合作的過程中，凱琳的作品更加於2025年3月成功入圍由HASS Lab 主辦的XO異彩多元獎，並於巴塞爾藝術展（Art Basel）香港展會2025展出其作品。此獎項是一項新成立的藝術雙年獎和發展計劃，專為創意和熱情的腦力多元藝術家而設，以突顯他們在視覺藝術生態之中，獨一無二但卻被忽視的天賦。雖然凱琳是一位智障人士，但能入圍以腦力為主的獎項，屬實是令人驚嘆不已，令大眾能夠更加深入了解並欣賞殘疾人士展現的藝術細胞。

凱琳的獲獎作品，高飽和的色彩正是她獨特的作畫風格

智障人士展現藝術熱情 終成多元藝術家

凱琳十分喜歡與其他人分享她喜愛的色彩，能夠專心地揮筆灑墨便是她喜愛創作的原因。她平時的創作主題圍繞住香港文化，不論是特色食物或是香港特色建築，她每一份作品都深刻表達出她對香港文化的喜愛，以及對城市景觀的欣賞。雖然凱琳不是經常有機會到訪香港不同街道，但她會將香港的建築物及香港文化與卡通片鮮艷絢麗的色彩作結合，因而變成她創作的靈感來源。

凱琳與非遺月合作，她的非遺巨型貼紙為城市增添活力

與非遺月合作 推廣港式文化

由於凱琳喜歡較密集的視覺元素，所以她的創作都充滿了重複性的設計和精密細微的結構。運用飽和度高和色彩多樣更是她獨有的風格，配合獨特的點狀元素作畫，添增層次感之餘亦使其作品第一眼給人的印象便是強烈的視覺衝擊，引人目光。雖然在參加項目前，凱琳對非遺並不太了解，但透過此次合作，她認識了香港不少非遺項目。能夠親身看見自己的名字出現在貼紙旁邊，她也感到很開心。當中，凱琳最喜歡的是「雀籠」，因為雀鳥吱吱叫的歌聲十分悅耳，所以在創作「雀籠」時經常會引起她的想像。

眾多作品中，凱琳最喜歡的就是「雀籠」

貼紙「雀籠製作技藝」在旺角東港鐵站展出

10個港鐵站展示「非遺巨型貼紙」 突顯處處非遺項目

除咗旺角東港鐵站嘅「雀籠」之外，非遺辦更加喺以下港鐵站各自展示出凱琳唔同嘅作品，一齊嚟欣賞吓不同地區到底有啲咩非遺項目啦！

貼紙 港鐵車站 地點:港鐵站月台或大堂 展示日期:6 月 4 日至 6 月 17 日 粵劇 柯士甸 雀籠製作技藝 旺角東 潮州食品製作技藝 宋皇臺 港式奶茶、蛋撻、菠蘿包製作技藝 金鐘 點燈 沙田 車公誕 車公廟 大埔端午遊夜龍 大埔墟 炒米餅製作技藝 上水 非物質文化遺產中心 荃灣西 盆菜 元朗











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