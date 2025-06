海洋公園水上樂園「水花．狂歡夜」！$168起包飲品、池畔Disco、夜間LED水泡及打卡位

玩樂 What’s On

夏天梗係要玩水!海洋公園水上樂園將推出全新「水花·狂歡夜」,限定4pm 後水上樂園變成刺激夜間水上世界,你可入場體驗Shh! 無聲.派對、隨強勁節拍 DJ in Your Area激浪起舞,於Poolside Bar玩水兼飲番杯。「漂流探秘」夜間限定LED發光水泡大人小朋友都啱玩打卡最正,入場門票$168起包一杯飲品,約埋朋友一齊消暑暢玩啦!

全新登場的海洋公園水上樂園「水花.狂歡夜」將於6月21日至8月30日指定週末舉行,首次推出夜間限定節目,包括Shh! 無聲.派對、池畔Cheers、DJ in Your Area及幻光漂流等,一次過玩盡27個室內外設施的夜間水上樂園,Let’s get wet!

Shh! 無聲.派對

海洋公園水上樂園「水花.狂歡夜」絕對好氣氛,現場有3大頂級DJ駐場炒熱氣氛,你更可投入嶄新Disco體驗,齊齊戴上耳機,隨著音樂節拍盡情舞動,投入忘我境界,隨心自選音樂Channel 100% 沉浸於專屬舞池世界,留意Shh! 無聲.派對耳機數量有限,先到先得。

表演地點︰3樓天海灣陽台

表演時間︰晚上6:00 - 晚上10:00

池畔Cheers

Poolside Party一樣精彩!夜間限定「激流旅程」搖身一變成無敵海景Poolside Bar,同朋友一齊Chill住玩水飲番杯,暑氣全消,現場仲有夢幻漂浮波波燈、霓虹燈牌等多個限定夜間打卡位。









DJ in Your Area

「天海灣」將上演狂「夜」DJ Show,炫幻燈光效果 x DJ現場打碟,讓你每一個細胞都跟著節奏舞動,仲有 MC帶領大家玩遊戲,準備好日夜狂歡未?

表演地點︰宏利呈獻:天海灣

表演時間︰晚上6:00 - 晚上10:00

幻光漂流之旅

玩到攰想稍稍休息chill吓,推介坐上「漂流探秘」夜間限定LED發光水泡,在幻變燈光下隨著水流輕輕盪漾,享受一場浪漫夜間漂流之旅。

巨大衝浪打卡位

小朋友來到水上樂園「水花·狂歡夜」都有嘢玩,「珊瑚大堂」Get!Splash!Go打卡裝置以繽紛的消暑甜品、巨大衝浪主題更有巨型扭蛋機。晚上6:00後,園內各處亦有夜間限定的燈光效果和打卡位,活動期間更提供夜光面部彩繪服務(收費項目),讓你以至搶眼造型投入狂歡!

海洋公園水上樂園「水花·狂歡夜」

日期︰6 月21日至8 月30日指定周末(6 月21、28日;7 月5、12、18、19、25、26日;8月日子稍後公佈)

時間︰6pm – 10pm(持票人士可於下午4:00入場)

入場門票 ︰成人(12歲或以上)$288、3至11歲小童(3歲以下小童可免費進場)$ 168、12歲或以上之全日制學生$168

註︰門票包含一罐啤酒或一杯無酒精飲品

https://waterworld.oceanpark.com.hk/tc/the-experience/events/get-splash-go-summer-night-event/







