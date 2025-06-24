機場快線八大優惠︰小童免費乘車、樂悠咭半價及即日來回著數︱迪士尼20周年主題列車新登場

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今個暑假去旅行的你，機場快線推出夏日出行8 大優惠包括小童免費乘車、樂悠咭半價優惠及團體車票低至每程$42.5，就算你係接機、送機或亞博館睇演唱會即日來回都有著數，更有機會遇上期間限定「機場快綫迪士尼20周年主題列車」，即睇優惠詳情。

適逢香港迪士尼樂園度假區二十周年，6 月26日起「機場快線迪士尼20周年主題列車」新登場，主題列車配 上深受大家喜愛的迪士尼朋友，以及香港迪士尼二十周年奇妙派對為主題的 裝飾，未出發先興奮一齊於列車打卡！

「機場快線迪士尼20周年主題列車」

期間限定主題列車「機場快線大熊貓主題列車」

無論你係親子遊、大學 Grad Trip或探親之旅，甚至機場即日來回，今個暑期乘坐機場快線可享指定優惠，輕鬆快捷出行，即睇以下8 大優惠詳情。

1. 小童免費乘車

由即日起至2025年8月31日，3至11歲的小朋友只需使用有效的小童八達通，即可免費乘搭機場快綫往返市區車站(香港、九龍或青衣站)及機場站。

2. 樂悠咭半價優惠

即日起至2026年1月4日，60歲或以上的樂悠咭持有人使用有效的樂悠咭，亦可享八達通車費半價優惠乘搭機場快綫往返市區車站(香港、九龍或青衣站)及機場站，與兒孫老友外遊共度珍貴時光。

3. 團體票每人低至$42.5

三五知己去旅行搭機鐵有著數，即日起至2026年1月4日，無論是2人、3人或4人同行，只需⼀同前往機場快綫客務中⼼(博覽館站除外)購買單程團體票，即可以每人低至HK$42.5的優惠價乘搭機場快綫往/返機場站。

4. 免費港鐵接駁

只需使用同一張八達通，乘搭港鐵於香港、九龍或青衣站轉乘機場快綫往機場站，或先乘機場快綫再轉乘港鐵到任何港鐵站(包括羅湖站及落馬洲站)，可享免費港鐵接駁服務(輕鐵、港鐵巴士和東鐵綫頭等除外)，即該程港鐵接駁車程免費。

5. 的士轉乘

若選搭的士前往香港、九龍或青衣站再轉乘機場快綫，於入閘前，前往機場快綫客務中心出示 HK$50 或以上之即日的士收據或憑證，即可領取八達通車費半價優惠前往機場站。每張的士收據最多可供 5位乘客享用優惠，優惠期至2025年8 月31日。

6. 泊車外遊優惠

機場快線亦為駕駛人士提供泊車外遊優惠，減少外遊時塞車及於機場泊車的煩惱。乘客只需於香港、九龍或青衣站泊車再轉乘機場快線，即享每日低至HK$110的日泊費用(需停泊最少2日及最多14日)。

7. 即日來回優惠

暑假亞博館特別多演唱會，只需使用同一張八達通即日往返市區車站（香港、九龍或青衣站）及博覽館站，並於亞博館逗留1小時或以上（以博覽館站出閘至回程入閘時間計算），即可以低至HK$53的優惠價乘搭機場快綫。同時，乘客仍可享免費港鐵接駁服務，以每程低至HK$26.5即日往返任何港鐵站及博覽館站！

8. 接機、送機更自在

不論是送機或接機，只需使用同一張八達通即日往返市區車站（香港、九龍或青衣站）及機場站，即享免費回程優惠，平均每程低至HK$36.5，而免費港鐵接駁服務仍然適用。

機場快線夏日出行優惠



https://www.mtr.com.hk/ch/customer/tickets/ael-summer-campaign.html







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