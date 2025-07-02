協青社首屆籃球慈善賽現接受報名：兒童、青年及公開三組別，打籃球做慈善

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協青社將於7月舉辦首屆協青籃球慈善賽！協青社一直致力讓青年人發揮所長，取代消極行為，成長自立。因此，協青社將舉辦籃球慈善賽，為建立青年文化平台而籌款。是次比賽將分為兒童組、青年組及公開組進行。凡捐款HK$8,300或以上，即可免費獲一隊參賽名額。比賽可由企業贊助青年人參與，或由公眾人士自行組隊參加。立即叫埋波友一齊參加兼做慈善啦！

三個組別各自進行分組賽

協青社一直致力讓青年人發揮所長，取代消極行為，成長自立。因此，協青社將舉辦籃球慈善賽，為建立青年文化平台如籃球、街舞、滑板等活動籌募經費。慈善賽由即日起接受報名，而比賽將於7月13日開始分組賽，各組別比賽時間將視乎抽籤結果而定。慈善賽設三個組別，包括兒童組（U12，4組）、青年組（U19，4隊）及公開組（16隊），並各自進行分組賽。

分組賽及淘汰賽賽事主要於協青社賽馬會大樓室內籃球場舉行，比賽時間主要為7、8月的逢星期一至三晚上7至10點；及星期日早上9點至下午5點。（部份賽事於康文署場地進行，時間則為星期一至五晚上7至11點；星期日早上9點至晚上11點）

捐款方式支持點對點籌款

只要捐款達HK$8,300或以上，即可免費獲得一隊參賽名額（最多20人）。捐款支持點對點籌款方式，企業隊隊員或員工可以邀請親朋捐款，利用贊助表格填寫贊助人資料，例如每位贊助人捐款100元或以上，可向協青社索取收據作扣稅用途。

活動詳情：https://www.yo.org.hk/zh/events/YOCBT2025.html

查詢電話或電郵：2513 0026 / frcenquiry@yo.org.hk

協青籃球慈善賽Facebook：https://www.facebook.com/yocbt/

協青籃球慈善賽Instagram：https://www.instagram.com/yocharitybasketball







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