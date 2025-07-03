香港書展1990年出生、長者免費入場，五人同行門票優惠，一票三展通行，食米芝蓮必比登推介黑芝麻甜點

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今年香港書展即將開鑼！適逢踏入第35屆，香港書展連同香港運動消閒博覽及零食世界，預計共匯聚超過770家展商，7月16日至22日於香港會議展覽中心舉行並繼續一票可通行三展。大會將推出三大優惠，凡於1990年出生的人士即可免費入場，並推出限量500套「三五知己」套票，以三張門票價錢即可五人同行入場，消費換限量布袋及禮品。入場除了睇好書和參加文化活動外，記得品嘗米芝蓮必比登推介石磨黑芝麻產品，以及欣賞國際三人籃球賽。

今年書展以「飲食文化．未來生活 」為年度主題，大家可閱讀各式各樣以飲食為題的作品，了解不同的新飲食文化。場內場外將舉辦超過620項文化活動，並在「世界文化藝術廊」設「有枱･閱食」互動展覽。展覽由8位藝術家圍繞食療、永續、餐桌禮儀、節慶飲食、發酵、感官、音樂及藝術等主題設立8張餐桌，並與各國駐港總領事館合作展示世界各地相關書籍及展品。

三大門票優惠

香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界繼續一票可通行三展，成人票價維持港幣30元，同時亦繼續設有「上午進場票」、「免費再進場」及「訪港人士票價」等特別優惠。為慶祝書展踏入第35屆，大會將推出三大優惠︰

1. 凡於1990年出生的人士在現場出示有效身份證明文件即可免費入場。

2. 推出限量500套「三五知己」套票，以三張門票價錢即可五人同行入場。

3. 書展消費滿港幣500元，有機會換領書展35屆限量紀念版布袋一個及精美禮品一份。

首設「文化及創意產品區」

今年書展首設「文化及創意產品區」，帶來本港非物質文化遺產互動體驗，以及展示具有澳門特色的文創產品和故宮博物院宮廷文創精品等。至於今年中國內地出版展館，會以四川作為主題省，並以「巴蜀文脈潤香江，攜手共譜新華章」為主題，以四川深厚的歷史為基礎，透過川菜、川劇、川繡等元素展現四川的生活百態。

八大主題講座系列

香港書展繼續設有八大講座系列︰「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「寫意生活」、「心靈勵志」和「本地文化及歷史」，廣邀世界各地的作者與讀者分享及交流。「年度主題講座系列」將邀請飲食文學相關的作家，包括太平館餐廳第五代傳人徐錫安、飲食作家李純恩、名導演及食療養生達人嚴浩等。

龍應台

「名作家講座系列」請來多位華文世界極具影響力的作家主持講座，包括相隔多年再次在書展開講的龍應台、憑小説《北上》榮獲茅盾文學獎的徐則臣、曾任香港嶺南大學中文系系主任許子東、企業管理能手兼作家馮唐、中國改革開放「改革四君子」之一的AI專家朱嘉明等。

徐則臣

今年「英語及國際閲讀講座系列」有星級作家包括憑AI主題小說榮獲2024年芥川龍之介賞的日本作家九段理江、現年約16歲的年輕越南英語小說作家Nguyen Hanh Phuong（Rosy Black）、探討城市設計及生活品質的捷克建築師Osamu Okamura等。其他講座系列的講者包括港大微生物學系講座教授袁國勇、極地科學工作者李樂詩等；「名人講故事」則邀得奧運劍擊金牌得主江旻憓、香港首位米芝蓮星級女主廚劉韻棋、藝人陳家樂及陳凱琳等。

韓國頂尖科幻小說作家代表金寶英

被譽為「引領韓國文學未來的青年作家」的韓國作家千先蘭

運動消閒博覽睇國際三人籃球賽

適逢今年第十五屆全國運動會，多項賽事亦在香港舉行，運動消閒博覽將設立展示區讓入場人士與吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」打卡。書展持票人士可於7月16日至22日進入「FIBA 3x3 世界巡迴賽 —香港大師賽 2025」嘉年華式活動區域「3x3 Village」，參與各式運動遊戲攤位及參觀運動產業展示區。

香港貿發局與M1 Group Limited合作，首度於運動消閒博覽期間（7月19至20日）舉辦國際賽事「FIBA 3x3 世界巡迴賽 — 香港大師賽 2025」。

香港體育學院（展位：5C-B02）再次在會場設置運動員打氣區及精英運動員珍貴物品展示區，為備戰全運會的香港健兒加油打氣。深受歡迎的香港遊樂場協會（展位：5C-D02 &5C-E02）將於7月16至17日設匹克球、花式跳繩及跑步體驗，7月18至19日有街頭健身體驗，7月20至21日舉行HADO電子閃避球，以及7月22日的無人機足球體驗。

香港遊樂場協會今年新增運動體驗場區，於七天展覽期間提供不同運動體驗。

品嘗「米芝蓮必比登」美食

去書展愈來愈多活動玩，做運動出身汗之餘亦有嘢食，今年零食世界搜羅超過1,300款零食，包括獲選「米芝蓮必比登推介2025」的石磨黑芝麻產品（暖心工房展位：5B-A21），以及薑檸蜜和話梅檸蜜等特別口味的手工汽水等（城釀氣泡展位：5B-A10）。

「米芝蓮必比登推介2025」的石磨黑芝麻產品

香港書展

日期︰2025年7月16至22日（星期三至星期二）

時間︰7月16至21日 - 上午10時至晚上10時、7月22日 - 上午9時至下午5時

香港運動消閒博覽、零食世界

日期及時間︰7月16至17日 - 上午10時至晚上9時、7月18至19日 - 上午10時至晚上10時、7月20至21日 - 上午10時至晚上9時、7月22日 - 上午9時至下午5時

地點︰灣仔香港會議展覽中心

票價︰成人：港幣30元、小童：港幣10元 （適用於小學生 / 身高 1.2 米或以下兒童）、3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

購票方法︰電子門票可透過電子門票贊助商The Club、電子支付贊助商AlipayHK、支付寶、電子門票銷售平台 01空間、其他售票途徑 八達通app、全線7-11 或Circle K便利店購買。

票務優惠

• 上午進場票港幣10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限於會場入口售票處以八達通即時付費入場。

• 免費再進場特別優惠：凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月16或17日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

• 7月18-20日（星期五至日）晚上7時後

• 7月21日（星期一）晚上7時後

• 此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

• 超級書迷證：港幣88元，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間。

• 訪港人士票價優惠：訪港人士於會議廳售票處出示有效旅遊證件，可以港幣20元優惠購買入場門票

• 殘疾人士票價優惠：凡以殘疾人士八達通即時付費入場，或於會議廳售票處出示由勞工及褔利局發出的「殘疾人士登記證」之人士，一律可以港幣10 元優惠購買入場門票

• AlipayHK用戶使用app購票即可減2元

香港書展網站 www.hkbookfair.com

香港運動消閒博覽網站https://www.hktdc.com/event/hksportsleisureexpo/tc

零食世界網站 https://www.hktdc.com/event/worldofsnacks/tc







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