香港柏寧酒店聯同港足總會推出主題相片展、住宿及餐飲，與港隊打卡投入足球世界

加入最愛專欄 收藏文章

6月初港隊足球隊在啟德體育園戰勝印度，點燃全城足球熱情！為了將這股熱潮延續及為港隊未來比賽打氣，香港柏寧酒店與中國香港足球總會合作，推出了港隊相片展，讓狂熱球迷與港隊珍貴時刻打卡。此次合作亦推出了三間不同主題客房以及港足主題餐飲，港隊球迷切勿錯過！

相片展設兩大主題 展港隊重要里程碑

香港柏寧酒店一直致力支持香港運動，當然這次也不例外。今次與中國香港足球總會合作，在酒店大堂Ebb & Flow內的The Art Lab內，以兩大港足重要大事為主，展出港隊相片展，包括港隊隊長及門將葉鴻輝為球隊上陣次數達一百場，以及港隊在啓德體育園的首場賽事。除了珍貴一刻的相片，展內更會展出葉鴻輝的守門員手套及球鞋。展內亦設有球迷打卡區域，讓你能在葉鴻輝的高光英姿身旁與他合照。

相片展詳情：

日期︰7月1日至 8 月31日

時間︰上午 8:00 - 晚上 10:00

地點︰The Art Lab (位於酒店大堂Ebb & Flow內)

港隊主題客房

除了相片展，是次聯動的另一個亮點就是三間不同的主題客房，分別是「千鈞一發」行政客房、「港隊勁揪」尊貴客房及「We are the Hong Kong Boys」家庭客房。全部主題客房均配不同打卡位和港隊紀念禮品，讓球迷們在酒店客房也能瘋狂打卡，與偶像球星拍照留念。

「港隊勁揪」尊貴客房

「We are the Hong Kong Boys」家庭客房

「千鈞一發」行政客房

客房名稱 入住禮品/禮遇 價錢 (每晚) 「港隊勁揪」尊貴客房 港隊紀念禮品： - Nike「香港勁揪」T裇一件(款式及尺碼隨機發送) - 港隊錦旗、拖鞋及港隊明信片(一套三張) 禮遇： - Ebb & Flow 「The Champion Platter」或夏日足球狂熱下午茶(只限星期六、日及公眾假期) - 翌日於PLAYT享用自助早餐兩位 HK$2,448 「We are the Hong Kong Boys」家庭客房 港隊紀念禮品︰ - 港隊小熊公仔一個 - 港隊小足球一個 - 港隊錦旗、拖鞋及港隊明信片(一套三張) 禮遇： - Ebb & Flow 「The Champion Platter」或夏日足球狂熱下午茶(只限星期六、日及公眾假期) - 翌日於PLAYT享用自助早餐兩位 HK$2,648起 「千鈞一發」行政客房 港隊紀念禮品︰ - 港隊球員特別版 CHARGESPOT 充電器連親筆簽名 (隨機派送一個) - 港隊錦旗、拖鞋及港隊明信片(一套三張) 禮遇： - Ebb & Flow 「The Champion Platter」或夏日足球狂熱下午茶(只限星期六、日及公眾假期) - 翌日於PLAYT享用自助早餐兩位 - 免費使用26樓行政酒廊享用全天候小吃及飲品 HK$2,948

房間詳情：

預訂連結：https://bit.ly/45RF6vA

查詢電話/電郵：2839 3366 / reservations@parklane.com.hk

享足球主題美食送特飲 齊齊為港隊打氣

說到酒店，當然少不了酒店餐飲啦！位於酒店大堂的Ebb & Flow亦推出港足主題餐飲精選。除了港式風味的美食，餐廳更推出了迷你足球蛋糕，用港式味道為香港足球打氣！

港式風味的拼盤「The Champion Platter」(HK$328)

迷你足球蛋糕 (HK$60)

逢周末下午茶時段，Ebb & Flow就會為球迷供應「足球狂熱下午茶」，配以精緻的鹹點和甜點，再從三款「閣樓釀造」有汽茶選一款飲品。每位享用「Ebb & Flow x HKFA 足球狂熱下午茶」的客人將會獲得「閣樓釀造」港隊門將葉鴻輝特別版特飲(每位一罐)，禮品數量有限，送完即止。

鹹點配以忌廉煙三文魚意大利包、香辣番茄醬手工肉丸、炸松露丸子、水牛芝士配香草車茄

甜點則為芒果及熱情果慕絲蛋糕、抹茶紅豆撻及英式鬆餅

「閣樓釀造」港隊門將葉鴻輝特別版特飲

Ebb & Flow 足球狂熱下午茶詳情：

日期：2025年7月5日至8月31日（只限星期六、日及公眾假期）

時間：下午 3:00 - 5:00

價錢： HK$468（2 位用）| HK$268（1 位用）另加 10%服務費

查詢電話：2839 3377

酒店網頁：https://www.parklane.com.hk/ebb-and-flow.html







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇