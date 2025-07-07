Skytrax「全球最乾淨航空公司」長榮航空奪冠！國泰跌兩級 今年排第三

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Skytrax早前公報了「全球最乾淨航空公司2025」的排名，評分是根據客艙內的清潔標準與質素，包括座位、餐桌、地毯、洗手間、牆身及天花等。今年冠軍是長榮航空，亞軍是ANA全日空，去年冠軍的國泰航空今年排第三。

機艙的清潔，非常重要，特別是長途機，坐13、14個鐘，要長時間在座位上，又不可以走來走去，更一定要去至少一次洗手間，如果污糟的話，會覺得很不舒服！今年「全球最乾淨航空公司」的排名，頭14位都被亞洲區航空公司包攬。香港的航空公司，除了國泰排第三之外，香港航空都有高的名次，排第13位。

Skytrax「全球最乾淨航空公司2025」排名：

No.1 長榮航空

No.2 全日空ANA

No.3 國泰航空

No.4 阿聯酋航空

No.5 新加坡航空

No.6 海南航空

No.7 星宇航空

No.8 日本航空

No.9 大韓航空

No.10 中國南方航空

No.11 中華航空

No.12 馬來西亞航空

No.13 香港航空

No.14 韓亞航空

No.15 芬蘭航空

No.16 瑞士航空

No.17 奧地利航空

No.18 澳洲航空

No.19 漢莎航空

No.20 沙地阿拉伯航空







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