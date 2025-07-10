CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車優惠︰周六及日$50乘搭指定旅遊專綫+贈送紀念封套與貼紙

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CHIIKAWA DAYS主題期間限定輕鐵列車來了！今個暑假CHIIKAWA認真忙，港鐵與創意品牌AllRightsReserved合作推出一系列「CHIIKAWA DAYS站站遊蹤」暑假主題活動，CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車7 月12日率先登場！Fans 可於主題車廂瘋狂打卡，如購買 CHIIKAWA DAYS 主題輕鐵列車體驗「屯門發現號」旅遊專線，可輕鬆於指定時段乘搭主題輕鐵列車及無限次乘搭其他輕鐵路線，仲送限量主題紀念封套及貼紙，fans又多樣嘢要儲啦！

暑假限定的CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車將於7月12日至8月31日期間登場，主題輕鐵列車平日會穿梭屯門、元朗、天水圍各輕鐵路線，乘客可如常付費乘搭；至於周末期間主題列車將行走輕鐵「屯門發現號」旅遊專線，方便粉絲們乘車打卡。

CHIIKAWA DAYS 主題輕鐵列車將於7月12日開始登場。

主題輕鐵車身以故事當中的日間森林作背景，吉伊卡哇、小八、兔兔拿著討伐棒，與正在享受美食的好友們同框。

車廂內有不少可愛打卡位。

知道各位fans平時忙返工，未必有機會遇上CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車，你只要在活動期間的周末於輕鐵兆康站，即場以港幣$50購買「輕鐵旅遊證」套裝，便可乘搭CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車探索周邊社區。乘客可憑證於當日指定時段乘搭主題輕鐵列車，時間上更有預算，你更可無限次乘搭其他輕鐵路線探索屯門、元朗及天水圍景點。

CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車體驗「屯門發現號」旅遊專線的乘客，可獲CHIIKAWA DAYS主題紀念封套及貼紙一份贈品、 MTR e-Store門市及指定港鐵站商店購物優惠券贈品。

「屯門發現號」旅遊專線每個班次設載客上限，「輕鐵旅遊證」套裝將因應有關上限而限量發售，先到先得，售完即止。

CHIIKAWA DAYS「輕鐵旅遊證」套裝

發售日期及時間：2025年7月12日至8月31日期間的周六及周日每日上午9時正開始發售至售罄即止

發售地點：屯門輕鐵兆康站4號月台

售價：港幣50元（只接受電子支付），每人限買最多兩套

內容：「輕鐵旅遊證」一張（可於購買當日指定時段乘搭「屯門發現號」CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車，並於購買當日無限次乘搭其他輕鐵路線）、CHIIKAWA DAYS主題紀念封套及貼紙一份贈品、 MTR e-Store門市及指定港鐵站商店購物優惠券贈品（套裝贈品數量有限，送完即止）

「屯門發現號」網站

https://mtr-lightrailsightseeing.com.hk/tc.php







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