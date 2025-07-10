北上好去處｜羅湖新地標「湖貝里」7月11日試營業，6家特色店首進，限時折扣與消費禮遇

加入最愛專欄 收藏文章

暑假諗好去邊度玩未？深圳羅湖區湖貝城市更新項目「湖貝里」將於7月11日試業。這次試業以「鮮活煥新」作為主題，以趣味運動、特色美食以及品質服務作為三大核心業態，更有6家羅湖首進特色店進駐，讓北上之旅再多一個景點！另外試業期間，各大品牌都推出折扣活動，到店即享超抵優惠！

6家特色首店 盡享運動、美食及生活樂趣

試業期間主打「趣味運動、特色美食以及品質服務」，吸引熱愛生活的顧客們。6家特色首店涵蓋了不同業態，例如運動、寵物食店、咖啡店及手搖飲品店等等。

CUBE有石攀岩館：攀岩休閒生活品牌，讓更多人愛上攀岩

怪力蕉蕉網球館：24小時自助式室内網球訓練館，新一代的理想網球場

爪爪鮮食店：首創「人寵共食」概念，體驗鮮食廚房

大不同湖南土菜：原汁原味的湖南土菜，湖南鄉村直送食材，味道更地道

折扣活動不斷 各大品牌慶試業

試業期間，各大品牌都會推出不同折扣活動，到店即可享受超值優惠。

除了以上店舖優惠折扣，「湖貝里」更會推出多項活動，且凡在試業期間消費及參與活動，即有機會獲多款精美獎品。

羅湖「湖貝里」商場

地址：深圳羅湖區湖貝路1068號（深圳地鐵2號線湖貝站B出口）

湖貝里小紅書：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/5ba09ef5a38cdc00017db9db?xsec_token=ABmIzHkStajVyB-Bx2esc9coJwohX5rcUs0xai2ClO9sA=&xsec_source=pc_note







夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情