廣東「Snow Show雪秀」城市滑雪優惠：人民幣¥630享單人全天滑雪體驗，設滑雪知識講解及教學

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夏日炎炎又想去玩雪？廣東嘅「Snow Show雪秀」推出城市滑雪優惠，只需要¥630，即可享受三項滑雪新手教學，包括基礎知識講解、基本站姿以及直滑降和後刃推坡等滑雪技巧，讓你能在廣東市中心體驗極富速度的滑雪快感！

專人指導滑雪基礎 設休息區放鬆身心

Snow Show 推出超值單人全天滑雪體驗套餐，原價630元人民幣的專業體驗包括由專業教練指導的滑雪基礎知識講解、雪具裝備的穿脫與基礎站姿學習，以及直滑降、後刃推坡等核心滑雪技巧的練習。

專業的滑雪體驗之餘，精心佈置的休息區為你提供放鬆身心、交流心得的理想角落，讓整個旅程充滿愉悅。

專業護具與潮流雪服 滑雪兼打卡

Snow Show為客人準備了全套專業級別的雪具和護具，設計感十足的裝備除了確保安全，更是充滿型格美感，讓你用最有型的姿勢拍出最「cool」的照片。

微信限量搶購優惠價 ¥118享單人滑雪體驗

Snow Show更以超抵優惠價¥118吸引客人，只要在微信內限時搶購，即以118元人民幣享受原價630元人民幣的單人滑雪體驗，優惠名額有限，手快有手慢冇！

搶購優惠網址（微信）：https://mp.weixin.qq.com/s/Lc8Ua9CpDqyHm_Z0Uju7lQ

店舖詳情：

番禺天河城店

店舖地址：廣州市番禺區番禺天河城B區二層214-216舖

營業時間：星期一至日 10am - 9:30pm

電話: 19022021668、+86 020-84886155

天河領展店

店舖地址：廣州市天河區馬場路36號天河領展廣場501舖

營業時間：星期一至日 10am - 9:30pm

電話：+86 020-38817966

雲門店

店舖地址：廣州市白雲區百順南路北（華師附中新世界學校旁）雲門NEW PARK F3

營業時間：星期一至日 10am - 9:30pm

電話：18124216037、+86 020-31234678







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