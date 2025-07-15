著數優惠︱國泰機票85折優惠，官網預訂特選經濟/商務機票享6,000或以上額外里數

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國泰機票限定85折優惠！國泰航空於2025年Skytrax《全球航空公司大獎》中榮獲「全球最佳航空公司」頭三名，同時更贏得兩項傑出榮譽。即日至7月31日，國泰會員凡於官網預訂指定機票，可享高達85折扣優惠及 6,000 以上額外里數優惠，準備出發去旅行的朋友必check！

國泰航空於2025年Skytrax《全球航空公司大獎》中榮獲「全球最佳航空公司」頭三名，同時更贏得兩項傑出榮譽：連續兩年蟬聯「全球最佳經濟艙航空公司」以及在三年內第二次獲頒「全球最佳機上娛樂」殊榮。即日至7月31日，國泰會員使用優惠編號 CELEBRATE，預訂2025年9月15日至12月31日（設有不適用日期）出發的經濟、特選經濟及商務客艙機票，享高達85折優惠。於官網預訂特選經濟客艙及商務客艙機票，更可享 6,000 或以上額外里數！

記者嘗試以下日子機票

國慶假期想去台北飛一轉，10月1日至10月7日 台北經濟客艙機票 $1554（已包稅項及附加費），價錢合理，而且早機去晚機返，玩到盡！

10月尾有重陽節，打算英國探親的話，10月24日至10月31日倫敦經濟客艙機票$7937（已包稅項及附加費），使用優惠碼機票85折優惠，不用$8,000直飛倫敦，時間都幾靚仔！

同樣10 月尾飛倫敦，10月20日至10 月30日 倫敦 $10,777（已包稅項及附加費），留意去程為特選經濟客艙機票，來程經濟客艙機票，使用優惠碼有$550折扣，去程享6,000 亞洲萬里通里數。

如果想來回程都坐特選經濟客艙機票，10月20日至10月30日倫敦$15,344（已包稅項及附加費），使用優惠碼只有$200折扣，但每程享6,000 亞洲萬里通里數，要實際平機票定儲里數自行衡量邊樣有著數。

成就翱賞機票優惠目的地（由香港出發）

短途目的地

中國 - 中國內地及台灣地區：北京、成都、重慶、福州、廣州、海口、杭州、高雄、南京、寧波、青島、上海（浦東／虹橋）、台北、烏魯木齊、溫州、武漢、廈門、西安、鄭州

亞洲：曼谷、宿霧、登巴薩（峇里島）、福岡、河內、胡志明市、雅加達、吉隆坡、馬尼拉、名古屋、大阪、檳城、金邊、布吉（普吉島）、首爾、札幌、新加坡、泗水、東京（成田／羽田）

長途目的地

亞洲：班加羅爾、真奈、科倫坡（可倫坡）、德里、 達卡、海得拉巴、加德滿都、孟買

中東：杜拜、利雅得

大洋洲：阿德萊德（阿德雷德）^、奧克蘭、布里斯班、開恩茲（凱恩斯）^、基督城^、墨爾本、珀斯（伯斯）、悉尼（雪梨）

歐洲：阿姆斯特丹、巴塞羅那（巴塞隆納）^、布魯塞爾^、法蘭克福、倫敦（希斯路）、曼徹斯特、馬德里、米蘭、慕尼黑、巴黎、羅馬^、蘇黎世

美洲：波士頓、芝加哥、達拉斯、洛杉磯、紐約（甘迺迪）、三藩市（舊金山）、溫哥華、多倫多

非洲：約翰內斯堡

大家預訂時，可留意以下航班限制及短途／長途不適用目的地。

短途目的地不適用日期：2025年9月27日至10月4日、2025年10月26日至12月31日#、2025年12月19日至12月26日

長途目的地不適用日期：2025年9月26日至9月30日*、2025年12月19日至12月23日

#僅限制於以經濟客艙往返烏魯木齊

*僅限制於往返歐洲、大洋洲之目的地

倫敦（希斯路）- 香港往倫敦不適用於 CX251／CX255 航班; 倫敦往香港不適用於 CX250／CX252 航班。

東京（羽田）- 香港往東京（羽田）不適用於 CX548航班；東京（羽田）往香港不適用於 CX549航班。

成就翱賞機票優惠

優惠編號︰CELEBRATE

活動日期︰最後預訂日期：2025年7月31日

出發日期：2025年9月15日至12月31日（設有不適用日期）

優惠︰指定往返航班可享高達85折票價優惠，特選經濟及商務客艙專享每航段額外6,000

客艙級別︰經濟客艙（只適用於經濟客艙標準票價）、特選經濟客艙（只適用於指定航線）、商務客艙

優惠詳細網址







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