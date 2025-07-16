麥當勞DSE打氣Party︰玩遊戲攤位贏巨無霸換領券，1:1Cute版麥當勞叔叔打卡位

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面對DSE放榜的大日子，香港麥當勞即日至7月20日於大圍圍方L2中庭舉辦大型DSE打氣Party，有巨型麥當勞主題打卡裝置及趣味互動遊戲攤位，體驗麥當勞餐廳經理工作。大家玩遊戲過關可贏巨無霸換領劵，以及參加籃球機挑戰賽，不少得享用麥當勞App三大$1美食優惠。

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麥當勞$1美食優惠︰大汽水、咖啡、加配蘋果批，甜品站App限定KITKAT朱古力新地筒僅$8.5！

7月15日至7月20日大圍圍方L2中庭舉行「DSE考生打氣Party」，場地以歡樂的嘉年華為裝飾主題，麥當勞嘉年華主題打卡區，其中逾1.5米高的Cute版麥當勞叔叔最可愛，你更可於麥當勞樂園人物裝飾舞台、巨型M標誌打卡！參加者更可即場換上畢業袍，化身麥當勞畢業生與麥當勞叔叔公仔拍攝畢業照留念！

6大主題遊戲攤位

現場打卡之外，大家可即場「試玩」麥當勞餐廳經理職場體驗，參加者可獲取印花卡一張，每完成一個攤位遊戲可獲印章一個，集齊6個即可登記電郵，透過麥當勞App獲取免費巨無霸換領劵一張，數量有限，送完即止（換領日期為2025年7月21日至8月31日），有得玩有得食！

以趣味互動小遊戲呈現餐廳經理日常工作所需特質，看看參加者是否具備管理餐廳的潛質！

香港麥當勞首次舉行DSE學生專屬籃球比賽！全港應屆DSE考生可免費報名參加單人或雙人組，一分鐘內入球最多的參加者為之勝出。比賽會於7月15日至19日下午1時至3時舉行，7月20日的相同時段則會舉行高手雲集的決賽。每組冠軍每人可獲贈獎盃以及限量版籃球乙個，極具收藏價值！

香港麥當勞首次舉行DSE學生專屬籃球比賽，在職DSE員工率先試玩籃球機，歡迎全港應屆DSE考生免費報名。

7月21日至7月31日，5間麥當勞餐廳（荃灣街市街、藍田滙景花園、中環莊士大廈、紅磡站及太和邨）會化身旗艦招聘站，即場進行性格分析配對理想職位。DSE考生入職麥當勞成為見習經理後，可免費修讀麥當勞《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》，最快30個月晉升餐廳總經理並獲取與學士學位同等資歷級別。即日起至7月20日到香港麥當勞「DSE考生打氣Party」或到相關招聘站了解更多有關香港麥當勞的招聘訊息。

麥當勞DSE打氣Party活動

日期：2025年7月15日（星期二）至7月20日（星期日）

時間：上午 11時至晚上7 時半

地點：大圍圍方L2中庭







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