Tempo期間限定快閃館︰玩夾公仔機贏公仔，巨型得意紙巾造型打卡位詳情

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不同品牌產品都化身得意公仔宣傳，今個夏天Tempo都唔例外！Tempo期間限定快閃館即將登陸大圍圍方及元朗Yoho Mall， Tempo紙巾造型公仔化身為巨型打卡熱點，場內更設有多個得意有趣的夾公仔機及主題四拍相機等。各位夾公仔好手係時候大展身手，即睇參加活動詳情！

7月25-27日「Tempo期間限定快閃館」於大圍圍方舉行，而8月15-17日則移師至元朗 YOHO MALL一期，屆時Tempo 四「紙」— 紙巾仔、袋紙仔、盒巾仔及卷紙仔首次亮相與大家見面！當中紙巾仔更化身巨型公仔成為最矚目的大型打卡點。

「夾」走限量版公仔

於活動期間，指定地點買滿指定金額，即可憑單於「Tempo期間限定快閃館」免費夾公仔一次，及於主題四拍相機免費影相！

參加方法︰於活動期間，於全線連鎖超級市場、屈臣氏、萬寧、+指定Sasa、+指定 Colourmix、指定日本城及*指定藥房 :

優惠1) 購買Tempo 產品滿HK$108或以上（以單一電子收據計算），親臨活動場地憑單一電子收據即可參加夾公仔活動1次。

優惠2)購買Tempo 產品滿HK$128或以上（以單一電子收據計算），親臨活動場地憑單一電子收據即可參加夾公仔及主題四拍相機活動1次。

香港Tempo今年推出全新升級包裝，加入香港版專屬品質認證「 通過香港SGS檢測*」及「榮獲德國Dermatest皮膚科Excellent認證 」。

• 活動期間: 圍方4/F (25/7-27/7) 及 Yoho Mall 1/F (15/8-17/8)

• 指定Sasa 門市地址: 圍方217, L2

• 指定Colourmix 門市地址: 港鐵大圍站TAW 16-17號舖

• 指定藥房(只適用於25/7-27/7)：金城門中西藥房有限公司,富明中西藥房,仁安大藥房,國城大藥房

• 指定藥房(只適用於15/8-17/8)：屆時請留意Tempo 官方 FB 及Instagram公佈

• 每張合資格收據只限參加一次

• 禮品一經送出，恕不獲更換、補發或作任何形式補償

「Tempo期間限定快閃館」第一站

日期：2025年7月25-27日（五至日）

地點：大圍圍方4樓 (Market Place 對出)

時間：11am -8pm

「Tempo期間限定快閃館」第二站

日期：2025年8月15-17日（五至日）

地點：形點一期1樓

時間：11am -8pm







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