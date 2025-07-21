ifc商場玩旋轉滑梯不是夢！沉浸式夏日花花池打卡+送限定氣泡特飲

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中環ifc商場與紐約藝術家Cj Hendry合作，即日起至2025年8月24日展出以人氣作品《Public Pool》創作的大型泳池藝術裝置，大人及小朋友齊齊玩夢幻旋轉滑梯，及於夏日花花池打卡沉浸式體驗。只要完成指定任務更可品嚐限定氣泡特飲，商場會員消費滿指定金額，即可獲得價值高達港幣1,050元之ifc商場電子禮券！

紐約當代藝術家Cj Hendry以超現實主義的大型畫作及獨特作品聞名，其標誌性作品《Public Pool》於2024在美國拉斯維加斯沙漠中展出，以大型充氣泳池藝術裝置為主打。

ifc商場玩旋轉滑梯不是夢！《Public Pool》系列全新限定設計夢幻旋轉滑梯，大小朋友可登上旋轉滑梯，由高處一躍而入色彩繽紛的花海，記得滑下之前與滑梯頂部的巨型粉紅色花朵打卡！一瀡到底正是今次焦點︰夏日花花池！與家人及好友沉浸於布滿巨型花朵的「夏日花花池」中玩樂，充氣花海中打卡！

玩完滑梯，可到玩味十足的更衣室淋浴間，它搖身一變為「Smile & Snap照相館」，於馬賽克磚牆背景輕鬆玩拍，記錄歡樂時刻。另外，指定日子來到「Welcome Bar」，只要關注香港ifc商場的以下其中一個社交平台（Facebook、Instagram、微信或小紅書），並即時發佈Summer Pool Party照片及標記 @hkifcmall #ifcSummer ，即可獲得限定氣泡特飲！

關注香港ifc商場的以下其中一個社交平台（Facebook、Instagram、微信或小紅書），並即時發佈Summer Pool Party照片及標記 @hkifcmall #ifcSummer ，即可參加限定氣泡特飲驚喜！

ifc商場同步推出「夏日購物禮遇」，即日起至2025年8月3日，CLUB ic 會員只需於同日以電子貨幣同日消費滿港幣3,000元或以上，即可獲得價值高達港幣1,050元之ifc商場電子禮券；數量有限，換罄即止。

所有於Apple Store之消費不適用於此推廣活動。2025 ifc商場夏日購物禮遇換領活動推廣期為2025年7月17日至8月3日或禮券換罄即止。最多兩張來自不同商戶的同日消費單據，每次消費需達港幣100元或以上及所有單據之消費必須由同一參加者支付。主卡會員及附屬卡會員的合資格消費將被獨立累積計算。每位會員於每張合資格單據最多可賺取3,000,000 ifc積分。受其他條款及細則約束。每位會員於推廣期內每日最多只可換領獎賞一次。詳情請參閱ifc 網頁。

香港 ifc商場「Summer Pool Party」藝術裝置詳情

日期：即日起至8月24日（星期日）

時間：10:30am -10pm

地點：中環香港 ifc商場一樓中庭

電話：2295 3308







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