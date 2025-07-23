深圳新餐廳｜無敵天藍色海景 幾步就踏出沙灘 還以為去了沖繩！

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夏天，總想去海邊走走，最理想就是有間很chill的cafe，可以讓你喝著冰凍的咖啡，望著藍藍的大海發呆！最近於小紅書經常看到一間海邊cafe，白色的小屋配上天藍色的海，如果沒有細看文字，還以為是沖繩！原來是深圳一間新開的cafe，因為環境實在太優美，所以開業短短個多月，就已經成為小紅書最人氣的深圳打卡cafe之一！

最近在小紅書經常見到這間白色的海景cafe，天藍色的海景，配上玻璃屋頂及白色波波燈籠，非常易認。（圖片來源：小紅書＠一欧由）

露天的位置都很chill，很適合打卡。（圖片來源：小紅書＠一欧由）

Cafe位於深圳南澳，南澳第一沙灘旁，踏出cafe走幾步就已經到沙灘，就算在沖繩，都很少cafe會這麼近沙灘！可能因為剛開業，又或者大家都只醉心於拍攝海景，暫時只見到cafe供應薯條、雞翼、三文治等簡單的小食及咖啡等飲品，有網民指單點一杯飲品只是30元（人民幣）。

（圖片來源：小紅書＠行走的艾米）

（圖片來源：小紅書＠甜斯斯）

（圖片來源：小紅書＠甜斯斯）

（圖片來源：小紅書＠钱多多喵呜酱）

（圖片來源：小紅書＠来自小红书网页版）

1樓是cafe，2樓原來是民宿，夏天在這裏住一晚也很不錯！放心，就算不是住客，都可以於cafe用餐！店名「栖榕·Banyan Haven」，是因為店內有棵百年榕樹，更受國家保護，大家打卡時不妨觀賞一下。另外，因為是超人氣的網紅店，提醒大家，就算是平日，都會很多客人，建議早上前往，或是近黃昏，這裏的日落景色都不錯！

（圖片來源：小紅書＠钱多多喵呜酱）

（圖片來源：小紅書＠lokyeebbbb）

（圖片來源：小紅書＠lokyeebbbb）

（圖片來源：小紅書＠Tasmine）

（圖片來源：小紅書＠甜斯斯）

栖榕·Banyan Haven 海景餐廳·度假民宿

地址：深圳南澳街道水頭沙村文明路1號

營業時間：9am-9pm

小紅書號：27497804345







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